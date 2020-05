Pomnik gen. Andersa w Międzyzdrojach

W 76. rocznicę zdobycia przez Polaków Monte Cassino w Międzyzdrojach zostanie odsłonięty pomnik gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu, który walczył o wzgórze. Rzeźba poświęcona generałowi i jego podkomendnym jest częścią monumentu, który w przyszłym roku stanie we włoskim Cassino. Do tego czasu będzie go można podziwiać w Polsce.

– Mimo zmian spowodowanych epidemią koronawirusa chcemy uczcić rocznicę zakończenia bitwy o Monte Cassino i polskiego w niej udziału – mówi Bogusław Mamiński, lekkoatleta, szef Klubu Biegacza „Sporting” i jednocześnie pomysłodawca budowy memoriału gen. Władysława Andersa we włoskim Cassino.

Odsłonięcie tego monumentu miało być częścią tegorocznych obchodów rocznicy zdobycia słynnego wzgórza, jednak z powodu pandemii uroczystość została odwołana. Wstrzymano też prowadzone we Włoszech prace nad pomnikiem. Gotowa jest część monumentu, czyli rzeźba gen. Andersa autorstwa trójmiejskiego artysty Igora Duszyńskiego.