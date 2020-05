Wojsko przeprowadziło ponad 170 akcji dekontaminacyjnych

Oprócz żołnierzy z 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy i 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór oraz 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych, dezynfekcję prowadzą żołnierze z innych jednostek liniowych, w tym m. in. żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej, 43 batalionu saperów z 3 Flotylli Okrętów oraz żołnierze Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. W gotowości do prowadzenia takich działań są także wydzielone zespoły w jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

REKLAMA

Obecnie, wśród priorytetowych zadań są profilaktyczne dezynfekcje pojazdów wojskowych oraz żołnierzy wchodzących w skład Grup Pobierania Wymazów. W ostatnich dniach Wojsko Polskie zwiększyło liczbę grup do prowadzenia wymazów oraz liczbę mobilnych punktów Test&GO. Od początku epidemii do 10 maja żołnierze Wojska Polskiego pobrali ponad 25 tys. próbek do badań na obecność koronawirusa i dostarczyli je do laboratoriów.

Cały czas akcje dezynfekcyjne prowadzone są w szpitalach, placówkach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, przychodniach rehabilitacyjnych i szkołach. Prowadzone były dezynfekcje przestrzeni publicznych, w tym skwerów i przystanków autobusowych. W ostatnich tygodniach żołnierze zdezynfekowali m. in. samoloty wracające z rejonów misji z Estonii i Afganistanu. Zespoły chemiczne dezynfekują sprzęt wojskowy, pomieszczenia w jednostkach oraz prowadzą dezynfekcję personelu wojskowego. Jedną z pierwszych przeprowadzonych akcji była dezynfekcja związana z przylotem 2 lutego br. do kraju Polaków z Wuhan. Wojsko przeprowadziło odkażanie m. in. bagaży, a także samolotów.

Źródło: MON