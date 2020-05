Złóż życzenia „Sarence” i „Czekoladzie”

Stowarzyszenie będzie zbierało urodzinowe upominki do 25 maja. Następnie wszystkie zostaną przekazane kombatantom. Każdy kto chciałby przekazać podarunek powinien go wysłać pocztą na adres:

– Zazwyczaj organizowaliśmy dla naszych bohaterów ognisko, jednak epidemia pokrzyżowała nam plany. Dlatego postanowiliśmy zgromadzić dla nich jak największą liczbę kartek urodzinowych – mówi mł. chor. rez. Tomasz Sawicki , prezes „Paczki dla bohatera”. Stowarzyszenie zachęca wszystkich do przyłączenia się do akcji i wysyłania życzeń lub drobnych upominków dla kombatantów. Może być to pocztówka, list, własnoręcznie namalowany obrazek. „Sarenkę” na pewno ucieszy figurka aniołka, które kolekcjonuje. – Prosimy tylko, aby nie życzyć naszym podopiecznym 100 lat, bo chcielibyśmy, aby zostali z nami jak najdłużej – uśmiecha się Sawicki.

Tomasz Sawicki

AMW

ul. Potulicka 2

70 - 953 Szczecin

z dopiskiem „Urodziny Sarenki i Czekolady".

Jednak organizacja urodzin kombatantów, to nie jedyna aktywność stowarzyszenia. Wolontariusze pomagają kombatantom także w bardziej prozaicznych sprawach. – Zdajemy sobie sprawę, że COVID-19 dla naszych podopiecznych może być szczególnie niebezpieczny, dlatego staramy się zadbać o nich w tym trudnym czasie. Dostarczamy im paczki z żywnością, dbamy o to, aby mieli niezbędne leki czy środki higieniczne, takie jak maseczki, rękawiczki czy płyny dezynfekujące – mówi Tomasz Sawicki. Zaznacza jednak, że dla wielu osób największym problem jest obecnie doskwierająca im samotność. – Kiedy dostarczamy kombatantom paczki, często proszą nas o chwilę rozmowy, choćby na klatce schodowej, czasem, mimo obostrzeń, zapraszają na kawę czy herbatę. Bardzo trudno jest odmówić takiej prośbie, jednak musimy to robić, aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Aby choć trochę umilić im czas, regularnie do nich dzwonimy – wyjaśnia.

Niestety, epidemia koronawirusa, nie spowodowała, że inne problemy weteranów walk o niepodległość zniknęły. Wiele osób, ciągle potrzebuje wsparcia finansowego, choćby na leki czy sprzęt do rehabilitacji. – Kupiliśmy ostatnio nowy materac dla jednego z kombatantów, bo ten którym dysponował nie nadawał się już do użytku – mówi Sawicki. – Zorganizowaliśmy też remont łazienki naszego podopiecznego. Staramy się ją nie tylko odświeżyć, ale przede wszystkim przystosować do potrzeb osoby starszej. Dlatego wymienimy wannę na prysznic, zamontujemy też specjalne uchwyty, które ułatwią poruszanie się w pomieszczeniu – podkreśla.

Jednak, aby plany stowarzyszenia „Paczka dla bohatera” zostały zrealizowane, konieczne jest wsparcie finansowe. A tego można udzielić wpłacając datek na konto organizacji lub robiąc zakupy na internetowym bazarku na Facebooku. Można tam wylicytować, przekazane przez darczyńców, książki, militaria, biżuterię, kosmetyki czy rękodzieło. – Mimo że działamy w szczytnym celu, czuje się niezręcznie prosząc innych o pieniądze. Dlatego zachęcam także do wstąpienia w szeregi wolontariuszy naszego stowarzyszenia lub do przekazywania darów, które zostaną zlicytowane na naszych aukcjach. Wszystkie zebrane dzięki temu środki zostaną przekazane na pomoc kombatantom. Zarówno ja, jak i wszyscy, którzy mi pomagają działamy charytatywnie – podkreśla Sawicki. – Serdecznie zachęcam do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Kiedyś kombatanci walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich – apeluje.

https://www.facebook.com/bazarek.paczkadlabohatera/

Stowarzyszenie „Paczka dla bohatera”

61 1140 2004 0000 3902 7866 0327