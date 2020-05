Saperzy z CPdMZ nie odpoczywają

12 maja na terenie OSPWL Nowa Dęba saperzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zniszczyli 11 przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, między innymi pocisk artyleryjski kal. 203 mm o wadze ponad 100 kilogramów, stosowany w haubicy 203 mm wz. 1931.

To ciężka broń produkcji radzieckiej, używana w okresie II wojny światowej, a znaleziony pocisk służył do niszczenia pojedynczych, silnie umocnionych punktów oporu na linii frontu.



31 Patrol Saperski z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych realizuje zadania w zakresie oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych zarówno na obszarze województwa świętokrzyskiego, jak i powiatu szydłowieckiego w województwie mazowieckim.

Rejon odpowiedzialności kieleckich saperów, to tereny mocno związane z działaniami partyzanckimi, dlatego śmiercionośne pozostałości w postaci niewypałów i niewybuchów nadal zalegają wśród pól i lasów.

Od początku 2020 roku, Patrol Saperski z CPdMZ wyjeżdżał już 110 razy i podjął 1004 przedmioty wybuchowe i niebezpieczne. Liczba zgłoszeń i ilość podjętych niewypałów i niewybuchów jest o 20 procent wyższa w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, co związane jest z łagodnym klimatem okresu zimowego oraz wczesnym rozpoczęciem prac polowych i dużych inwestycji drogowych.

Tekst: ppor. Ewa Kózka