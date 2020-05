Terytorials pielęgniarką? Tak!

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Jest to zawód o bardzo dużej wartości społecznej. Wiąże się on przede wszystkim z refleksją o tym zawodzie, który postrzegany jest przez pryzmat empatii, poświęcenia, dobroci, oddania i towarzyszenia człowiekowi w zdrowiu i chorobie.

REKLAMA

Rola pielęgniarek i położnych jest nieoceniona w polskim systemie ochrony zdrowia. To głównie one docierają do środowisk szkolnych, seniorów, niepełnosprawnych, obłożnie chorych oraz do tych wszystkich, którzy z różnych powodów mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Obecnie są w grupie osób narażonych na zarażenie koronawirusem pracując w szpitalach wśród pacjentów. Dlatego nie tylko w tym dniu ale również przez cały rok powinniśmy doceniać ich wkład w opiekę nad pacjentem.

Wszystkim pielęgniarkom i położnym składamy najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Tekst: kpt. dr Diana Warchocka