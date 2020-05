Najlepsze pododdziały Wojska Polskiego

Tytuł honorowy „Przodujący pododdział” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych żołnierzem Wojska Polskiego przez dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych. Może go otrzymać pododdział nie będący jednostką wojskową, czyli batalion, dywizjon, eskadra czy kompania, który w danym roku uzyskał bardzo dobre wyniki w działalności służbowej. Gen. Jarosław Mika, który stoi na czele DGRSZ uznał, że w 2019 roku najbardziej wyróżniało się dziewięć pododdziałów z czterech rodzajów sił zbrojnych. Tym samym, uhonorował je tytułami:

„Przodujący Pododdział Sił Powietrznych”

- Grupa Obsługi Technicznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,

- Grupa Działań Lotniczych 8 Bazy Lotnictwa Transportowego,

- Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego

„Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej”

- 8 Batalion Saperów Marynarki Wojennej z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

„Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych”:

- Zespół Wsparcia Jednostki Wojskowej Agat

Żołnierze 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17 Brygady Zmechanizowanej podczas szkolenia w rejonie zurbanizowanym. Fot. st. szer. Kamil Śpiączka

Pododdziały te zostały zarekomendowane do wyróżnienia przez inspektorów poszczególnych rodzajów wojsk. – Każdy wniosek został szczegółowo rozpatrzony. Ocenie podlegały przede wszystkim wyniki z działalności szkoleniowej żołnierzy oraz działania, jakie podejmują na rzecz lokalnych społeczności – mówi ppłk Ryszard Mach, szef Wydziału Profilaktyki i Dyscypliny Wojskowej DGRSZ. – Na przykład 3 Batalion Drogowo-Mostowy z 2 Pułku Saperów został wyróżniony między innymi za budowę i utrzymanie przeprawy mostowej na Wiśle podczas usuwania awarii kolektora Czajka w Warszawie – dodaje.

Otrzymanie tytułu „Przodującego pododdziału” jest formą uhonorowania żołnierzy. – To wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie jako dowódcy, ale przede wszystkim dla moich żołnierzy. Bo w każdej jednostce najważniejsi są ludzie. To oni wykonują wszystkie zadania i to dzięki nim otrzymaliśmy ten tytuł – mówi kmdr por Wojciech Chrzanowski, dowódca 8 Batalionu Saperów MW.

Żołnierze 8 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Fot. 8 FOW

– Nasz batalion pełni rotacyjne dyżury bojowe z Batalionową Grupą Bojową NATO. Wymiana doświadczeń z sojusznikami, a także fakt, że nie boimy się wprowadzać innowacyjnych elementów do naszego szkolenia na pewno przyczyniły się do tego, że otrzymaliśmy takie wyróżnienie. Dla nas jest to szczególnie istotne, bo w tym roku przypada 100. rocznica sformowania 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, których tradycje dziedziczymy – mówi mjr Piotr Półbratek, zastępca dowódcy 1 BZ 15 Brygady.

Zwyczajowo każdy z pododdziałów powinien otrzymać akty nadania tytułu honorowego podczas uroczystej zbiórki. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia dotyczące wydarzeń masowych, jej termin jeszcze nie jest znany. Wiadomo jednak, że każdy z wyróżnionych pododdziałów otrzyma proporzec honorowy, a żołnierze, którzy dziedziczą tradycje kawaleryjskie – buńczuk honorowy. Zostaną do nich przytwierdzone gwoździe pamiątkowe symbolizujące jednostkę. Żołnierze dostaną także amarantowe sznury z jednym chwastem, które będą nosić przy mundurze. Wszystkie wyróżnienia pozostaną w pododdziałach przez rok.