Ponad 1000 wymazów pobranych przez terytorialsów!

To już ponad 1000 wymazów, jakie pobrali terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, od początku trwania pandemii COVID-19.

Terytorialsi włączają się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Działania te to jeden z głównych obszarów prowadzonej przez WOT operacji „Odporna wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych.

Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej z Modlina. - Żołnierze 8K-PBOT zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła i taki materiał pobierają - mówi kpr. Weronika Ptaszyńska z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. - Do pobierania wymazów używamy zespołów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych - dodaje kpr. Weronika Ptaszyńska.