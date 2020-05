Rozpoznanie - oczy i uszy każdego dowódcy

Żołnierze kompanii rozpoznania 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej realizują zajęcia z taktyki w terenie lesisto-bagiennym.

Kompania rozpoznawcza jest pododdziałem bezpośrednio podległym dowódcy brygady. Do jej głównych zadań należy wydzielenie sił i środków przeznaczone do dozorowania obszaru, prowadzenia działań rozpoznawczych i wykrywania obiektów przeciwnika. Ponadto zdobywa (pozyskuje) i dostarcza informacje o przeciwniku, terenie, sytuacji skażeń i warunkach hydrometeorologicznych niezbędnych do planowania i prowadzenia działań.

Zwykle o tej porze roku kompania rozpoznawcza bierze udział w letnim zgrupowaniu poligonowym wojsk rozpoznawczych i walki elektronicznej na obiektach OSPWL Wędrzyn. W tym roku z uwagi na panującą sytuację zwiadowcy z 15 GBZ szkolą się intensywnie w oparciu o obiekty szkoleniowe w Giżycku i Orzyszu.