JFTC szkoli online!

Sześć godzin codziennych wykładów i warsztatów, a poza tym całodobowe konsultacje z ekspertami i dostęp do specjalistycznych baz danych – tak wygląda, pierwsze w pełni zdalne, szkolenie w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych. W ten sposób do misji NATO w Iraku przygotowuje się 150 żołnierzy i pracowników wojska z 17 krajów.

Mieszczące się w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre – JFTC), to obok mieszczącego się w norweskim Stavanger Joint Warfare Centre (JWC), najważniejszy natowski ośrodek szkoleniowy przygotowujący żołnierzy Sojuszu do zagranicznych misji. Od 2007 roku JFTC jest odpowiedzialne za przygotowywanie dowództw misji w Afganistanie, a od 2017 roku także dowództw wielonarodowych korpusów wyznaczonych do kierowania siłami Very High Readiness Joint Task Force – VJTF. W 2019 roku NATO powierzyło JFTC przygotowywanie również sztabów na potrzeby misji w Iraku.

Niestety, w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, wszystkie te powyższe zadania są bardzo mocno utrudnione. Dlatego nadzorujące JFTC Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji NATO zdecydowało, by Centrum przeprowadziło szkolenie kolejnej zmiany natowskiej misji w Iraku w formie zdalnej. – To dla nas wszystkich zupełnie nowe doświadczenie – podkreśla gen. bryg. Jozsef Szpisjak, zastępca dowódcy i szef sztabu JFTC. Oficer dodaje, że przygotowanie odpowiedniego programu zajęło specjalistom z grupy ds. nauczania zdalnego Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji NATO kilka tygodni. – Stworzyliśmy program, który pozwoli na prowadzenie około sześciu godzin zajęć dziennie – wyjaśnia.