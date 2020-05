Terytorialsi wspierają personel żłobków i przedszkoli

Nowy etap operacji „Odporna wiosna”. Tym razem żołnierze wojsk obrony terytorialnej zaangażowali się w pomoc personelowi żłobków i przedszkoli, które przygotowują się do przyjęcia podopiecznych. Dostarczają do placówek środki dezynfekujące, a także szkolą ich pracowników z zasad funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym.

– Na wniosek wojewodów terytorialsi dystrybuują do przedszkoli i żłobków między innymi środki dezynfekcyjne. Dostarczyli do placówek już 142 tysiące litrów płynów bakteriobójczych. Duża partia trafiła także do urzędów miast i starostw powiatowych, które odpowiadają za ich funkcjonowanie – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy wojsk obrony terytorialnej. Dodaje także, że żołnierze przygotowali szkolenia dla personelu, który opiekuje się dziećmi.

Jako pierwsza w takie działania zaangażowała się 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Żołnierze z jednostki cały czas dostarczają do placówek kolejne partie środków do dezynfekcji, ale przede wszystkim koncentrują się na szkoleniach dla ich pracowników. – Odwiedziliśmy już kilka placówek, w których przedstawialiśmy personelowi zasady bezpieczeństwa, które pomogą w zapobieganiu transmisji wirusa. Szczególnie uczulamy pracowników na konieczność zachowania ostrożności podczas zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Wyjaśniamy także, jak mierzyć temperaturę podopiecznym, by wynik był wiarygodny. Chodzi o to, że podczas badania, termometr powinien znajdować się 2-3 cm od skroni osoby badanej – mówi por. Łukasz Wilczewski, rzecznik prasowy 1 BOT. Oficer podkreśla, że wszystkie szkolenia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w niewielkich grupach, żołnierze są gotowi także do prowadzenia ich online. – Dyrektorzy placówek, którzy chcieliby skorzystać z naszego wsparcia mogą to zrobić, kierując e-mail na adres 1pbot.sd@ron.mil.pl – podkreśla.

O takie wsparcie zwróciły się do WOT placówki z czterech kolejnych województw. – Żołnierze są gotowi do udzielenia pomocy na terenie całego kraju. Takie zapotrzebowanie można składać za pomocą aplikacji „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”, która usprawnia kontakt WOT z placówkami potrzebującymi wsparcia żołnierzy – tłumaczy płk Pietrzak.

Pomoc dla żłobków i przedszkoli to jeden z elementów operacji „Odporna wiosna”. W ten sposób żołnierze z formacji określają swoje zaangażowanie na rzecz walki z powstrzymaniem rozprzestrzeniającego się koronawirusa. W te działania są zaangażowani od momentu wybuchu epidemii. Opiekują się kombatantami, pomagają podopiecznym domów opieki społecznej, dystrybuują środki ochrony do szpitali i przychodni, wspierają personel medyczny. Uruchomili także infolinię, dzięki której psychologowie z formacji mogą udzielać wsparcia osobom, które nie radzą sobie z przebywaniem w izolacji, a nawet stworzyli mobilne punkty Test&Go umożliwiające przeprowadzenie badań na obecność COVID-19. Podczas wszystkich zadań, żołnierze działają ramię w ramię z podchorążymi z wojskowych uczelni. W całym kraju w operację „Odporna wiosna” jest zaangażowanych prawie pięć i pół tysiąca osób.