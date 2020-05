Dołącz do wojskowej cyberelity!

CSIRT MON to wyjątkowe miejsce w armii. Tworzy je zespół ekspertów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo Polski w sieci. Dla informatyków i specjalistów od kryptologii właśnie otwiera się szansa, aby do nich dołączyć. –Oferujemy stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim pracę pełną wyzwań – zachęca Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

CSIRT (z ang. Computer Security Incident Response Team) to zespół ekspertów, którzy dbają o bezpieczeństwo RP w cyberprzestrzeni – monitorują, analizują i reagują na pojawiające się w sieci incydenty. Rząd w 2018 roku powołał trzy takie zespoły. CSIRT GOV został podporządkowany Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CSIRT NASK – instytutowi Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Natomiast CSIRT MON działa w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, podległego pod resort obrony. – Nasza instytucja jest uznawana za „cyfrowe serce armii”. To kluczowy element nie tylko całego systemu bezpieczeństwa resortu obrony narodowej, ale też RP – mówi gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC.

Teraz otwiera się szansa, aby znaleźć w niej zatrudnienie. CSIRT MON właśnie rozpoczyna rekrutację. – O pracę mogą się ubiegać nie tylko żołnierze, ale także cywile. Poszukujemy fachowców z szeroką znajomością problematyki cyberbezpieczeństwa i doświadczeniem. Przede wszystkim administratorów systemów IT, cyberbezpieczeństwa, systemów analiz i cyberzagrożeń, integratorów systemów cyberbezpieczeństwa, inżynierów bezpieczeństwa IT, specjalistów do spraw cyber threat intelligence, czy analizy powłamaniowej – wymienia gen. bryg. Karol Molenda. Dodaje także, że atutem u kandydata jest dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunkach informatyka, cyberbezpieczeństwo czy bezpieczeństwo narodowe. Jednak nie jest to warunek konieczny. Dobrze natomiast, aby kandydaci znali krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i język angielski na poziomie komunikatywnym, mieli też umiejętność analitycznego myślenia. Dodatkowym plusem, ze względu na specyfikę działań jednostki, będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa. – Ale w NCBC liczy się przede wszystkim pasja, wiedza i doświadczenie – zaznacza generał Molenda.

Informacje o wolnych stanowiskach cywilnych w CSIRT MON znajdują się na stronie internetowej NCBC. Jednak do rekrutacji można przystąpić nie wskazując konkretnego z nich. Aby sprawdzić swoje szanse, wystarczy wypełnić znajdujący się na stronie internetowej specjalny formularz. Zostanie on oceniony przez ekspertów z NCBC. Wybrani kandydaci dostaną zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji – może ich czekać test, który ma potwierdzić wiedzę lub rozmowa kwalifikacyjna. Teraz, z powodu epidemii koronawirusa, cały proces rekrutacji odbywa się zdalnie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Kierownictwo NCBC podkreśla, że praca w zespole ekspertów jest dobrze wynagradzana. Żołnierze otrzymają dodatki do uposażenia. Zgodnie z rozporządzeniem MON z lutego 2020 roku mogą one wynosić miesięcznie od 450 do 2100 zł. Poza tym za każdy rok służby wojskowym przysługuje także jednorazowy dodatek w wysokości od 100 do 620 proc. dodatku otrzymanego w grudniu poprzedniego roku. Natomiast wysokość pensji osób zatrudnionych na stanowiskach cywilnych jest ustalana indywidualnie w zależności od umiejętności i doświadczenia kandydata. Centrum oferuje też elastyczny czas pracy. Ale to nie wszystko – osoby, które rozpoczną służbę lub pracę w NCBC mogą liczyć m.in. na dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, zwrot kosztów nauki.

Jednak, jak podkreśla gen. bryg. Karol Molenda, profitem zatrudnienia w NCBC są nie tylko warunki finansowe. – Nasi pracownicy mają szansę zdobywać doświadczenie zawodowe w wielu obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem. Biorą udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą w certyfikowanych ośrodkach NATO – mówi. – Poza tym w szeregach naszej jednostki na kandydatów czekają zadania, z jakimi nie mogliby się zmierzyć nigdzie indziej. Dla wielu praca w takim miejscu to duma i prestiż, ale też możliwość służenia ojczyźnie – zaznacza.

Osoby zainteresowane pracą w CSIRT MON mogą uzyskać dodatkowe informacje dzwoniąc pod numer: 509 677 777 (infolinia jest czynna w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00), a także kontaktując się z ekspertami mailowo (rekrutacja@cyber.mil.pl).