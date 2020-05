Bałtyk pod ostrzałem

Od wtorku, 5 maja, okręt rakietowy ORP Grom, operuje na wodach Zatoki Gdańskiej. Jednostka prowadzi cykl szkolenia morskiego połączony z wykonaniem zadań ogniowych z faktycznym użyciem uzbrojenia.

Operujący wodach Zatoki Gdańskiej, okręt rakietowy ORP Grom, realizuje szkolenie z zakresu wykorzystania uzbrojenia okrętowego. Na zamkniętych poligonach morskich jednostka wykonuje zadania ogniowe do celów nawodnych i powietrznych zarówno w dzień jak i w nocy. Załoga okrętu doskonali elementy manewrowania i uchylanie się przed atakami potencjalnych sił okrętowych i lotniczych. W trakcie szkolenia na morzu szczególną uwagę poświęca się na przygotowanie marynarzy do przeciwdziałania pożarom oraz przebiciom kadłuba. Ćwiczone są także różne scenariusze sytuacji kryzysowych, które mogą mieć miejsce podczas działań na morzu, w tym także obronę przed pozorowanymi atakami grup dywersyjnych.

ORP Grom to okręt rakietowy projektu 660. Do jego podstawowych zadań należy wykonywanie uderzeń rakietowych do celów nawodnych przeciwnika, zwalczanie środków napadu powietrznego, osłona przeciwokrętowa oraz przeciwlotnicza sił własnych, a także patrolowanie i ochrona morskich szlaków komunikacyjnych.