Jak powstało 4500 maseczek ochronnych w AMW?

Ponad 4500 maseczek ochronnych, w tym 650 maseczek dziecięcych i 2000 przyłbic ochronnych powstało w Akademii Marynarki Wojennej. Podchorążowie przygotowali film o tym jak powstają maseczki ochronne, w którym pokazują i opowiadają jak je tworzą. Nasze środki ochrony osobistej trafiły już do 67 placówek medycznych, opiekuńczych, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczelniane maseczki i przyłbice zostały rozdysponowane na terenie Trójmiasta, a także pojechały do Szczecina, Elbląga, Kartuz, Olsztyna, Mrągowa, Jastarni i Malborka.

Ponadto Akademia Marynarki Wojennej wydrukowała w technologii 3D 100 sztuk przejściówek do powietrznych masek strażackich i 48 kompletów przejściówek do masek 3M na filtry HEPA dla Ambulatorium i Straży Pożarnej w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. Obecnie drukujemy przejściówki do masek MP5 i MP6 również pod filtry HEPA.

Cały czas także organizowana jest zbiórka komputerów dla dzieci do nauki zdalnej. Do tej pory udało się pozyskać 5 komputerów, które po serwisowaniu w Laboratorium Podstaw Techniki AMW trafiły do GOPS-u w Kosakowie i dzieci już z nich korzystają.