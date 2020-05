Uczniowie z certyfikatami

Kolejni absolwenci programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” zakończyli edukację w szkole średniej. Spośród trzech tysięcy aż 865 z nich zadeklarowało chęć odbycia skróconej służby przygotowawczej. Jeśli sytuacja pozwoli, ich szkolenie ruszy w lipcu. Tymczasem resort obrony ogłosił listę szkół zakwalifikowanych do IV, ostatniej edycji programu.

Pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” resort obrony prowadzi od 2017 roku. Jego założeniem jest wprowadzenie jednolitego szkolenia wojskowego i przygotowanie ochotników do służby wojskowej. W ciągu trzech semestrów uczniowie realizują, liczący 185 godzin, program edukacji wojskowej. Biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, także na poligonach i w jednostkach wojskowych oraz uczestniczą w obozach szkoleniowych. Wszystko odbywa się przy wsparciu tzw. wojskowych jednostek patronackich, wojskowych instruktorów. Szkoły mogą też liczyć na dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego.

Szkolenie dla uczniów

Udział w programie wiąże się z korzyściami dla uczniów. – Poza zdobyciem dodatkowej wiedzy, osoby które pozytywnie zaliczą przedmiot edukacja wojskowa, otrzymują specjalne certyfikaty i potwierdzenie odbycia szkolenia w klasie wojskowej od dyrektora szkoły. Te dokumenty będą honorowane podczas rozmów kwalifikacyjnych na studia wojskowe, podczas naboru do wojsk obrony terytorialnej oraz innych rodzajów służby. Pozwalają też ubiegać się odbycie skróconej służby przygotowawczej – tłumaczy ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”.

W ubiegłym roku naukę w ramach programu zakończyli pierwsi absolwenci. Część z nich odbyła skróconą służbę przygotowawczą, inni studiują dziś na wojskowych akademiach lub służą w wojskach obrony terytorialnej.

Pod koniec kwietnia naukę zakończyli kolejni uczniowie. W sumie to około 3 tysiące osób ze szkół średnich z całej Polski. Wśród nich Kamil Paszkowski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks w Olsztynie. – Udział w tym projekcie to znakomity pomysł dla kogoś, kto interesuje się wojskiem czy służbami mundurowymi. Jego niewątpliwym plusem jest praktyczny wymiar szkolenia i możliwość nauki pod okiem doświadczonych żołnierzy. Sporo się nauczyłem i zamierzam kontynuować ścieżkę szkolenia wojskowego. Od października jestem terytorialsem, a w przyszłości chciałbym zostać żołnierzem zawodowym – mówi Kamil. Jest jedną z wielu osób, które planują związać swoją przyszłości z wojskiem. Jak wynika bowiem z danych Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” aż 856 tegorocznych absolwentów zadeklarowało chęć odbycia skróconej służby przygotowawczej. Ich szkolenie zostało zaplanowane na koniec lipca, jednak ostateczny termin będzie zależał od sytuacji epidemicznej w kraju.

– Bez względu na to, kiedy ruszy szkolenie, odbędzie się ono w kilkunastu wytypowanych jednostkach wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ. Elewów czeka w sumie pięć tygodni szkolenia – mówi ppłk Krzyżanowski. Zaczną od szkolenia podstawowego, na które w zdecydowanej większości złożą się zajęcia praktyczne: strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, ale też te, dotyczące obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności. Nie zabraknie zajęć z wychowania fizycznego, a także przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki. W ostatnich dwóch tygodniach szkolenia elewi będą zdobywać kwalifikacje specjalistyczne. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej staną się żołnierzami rezerwy. Potem będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Ostatnia edycja dla klas

Podczas gdy jedni absolwenci zakończyli edukację w ramach programu, kolejni uczniowie zyskają szansę na udział w nim we wrześniu. Kilka dni temu MON ogłosiło listę 119 szkół zakwalifikowanych do IV edycji programu. Będzie to ostatnia edycja MON-owskiego programu. Klasy wojskowe będą bowiem wygaszane, w ich miejsce powstaną oddziały przygotowania wojskowego, których tworzenie na poziomie szkół średnich umożliwia obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. nowelizacja prawa oświatowego. W tym roku, od 1 września, działalność rozpocznie pierwszych 130 oddziałów przygotowania wojskowego. Będzie się w nich mogło kształcić ok. 3 tysięcy uczniów. – Ostatnia edycja programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” pozwoli nam na zachowanie ciągłości systemu szkolenia. Ważne jest, by zagwarantować uczniom kontynuację nauki w dotychczasowym trybie – mówi ppłk Krzyżanowski.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało w styczniu 2020 roku. Obecnie prowadzi szereg projektów skierowanych do osób zainteresowanych służbą wojskową w różnych formach lub tych, które chcą współpracować z wojskiem. To m.in. programy: „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziały Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz „Legia Akademicka” (dla studentów). Zadaniem Biura jest także przygotowanie zmian w systemie rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.