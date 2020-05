Dołącz do „błękitnych”!

Osoby, które w ciągu ostatniego roku ukończyły szkolenie przygotowawcze, mogą dołączyć do 12 Brygady Zmechanizowanej. Jednostka, mimo epidemii koronawirusa, przywraca kwalifikację do służby zawodowej. – Mamy bardzo wielu chętnych, dlatego zdecydowaliśmy się na kwalifikację w nieco zmienionej formule, bez egzaminu sprawnościowego – mówi kpt. Błażej Łukaszewski z 12 BZ.

Pierwsi kandydaci na żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej zameldują się w szczecińskiej jednostce już jutro. W 12 BZ będą to pierwsze kwalifikacje do służby zawodowej od półtora miesiąca. Nabór został wstrzymany w marcu, w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. – Każdego dnia otrzymujemy mnóstwo pytań od kandydatów do służby wojskowej. My zaś potrzebujemy żołnierzy, więc postanowiliśmy, mimo walki z COVID-19, przywrócić kwalifikację – mówi kpt. Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej. – Procedura będzie jednak nieco zmodyfikowana. Przede wszystkim nie odbędą się egzaminy z wychowania fizycznego – dodaje. Oficer podkreśla, że w związku z ograniczeniami sanitarnymi obecnie nie jest możliwe egzaminowanie kandydatów.