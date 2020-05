Z pomocą najuboższym w Choszcznie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie rozdał najuboższym ponad 10 ton żywności! Pomogli w tym zachodniopomorscy terytorialsi.

Dwa razy do roku choszczeński MGOPS dystrybuuje żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy. Trafia ona z banku żywności i jest rozdawana w centralnym punkcie miasta - tym razem na placu w okolicach miejskiego ratusza. - Są to produkty o długim terminie przydatności do spożycia: makarony, mleko, mąka czy ryż, cukier a także np. ser żółty czy konserwy - wyjaśnia kierowniczka MGOPS w Choszcznie Daniela Lewandowska. - Otrzymują je osoby spełniające kryteria dochodowe, a tych nie brakuje: to bezrobotni, osoby z rodzin wielodzietnych czy bezdomni.

Zazwyczaj wydawaniem potrzebującym żywności zajmowali się pracownicy ośrodka. Jednak tym razem kierowniczka MGOPS musiała poprosić o pomoc wojska obrony terytorialnej. - Z powodu pandemii część naszych pracownic pozostaje w domach, opiekując się dziećmi. Nie mamy rąk do pracy i dlatego zgłosiliśmy się z prośbą o pomoc do terytorisalsów. Wiedziałam także, że pomogą zapanować nad dyscypliną wśród zgłaszających się osób, by utrzymywały między sobą bezpieczną odległość - dodaje kierowniczka MGOPS.

W uzgodnieniu z wojewodą zachodniopomorskim terytorialsi zgłosili się do ośrodka w Choszcznie i przez dwa dni - w środę i czwartek - wydawali żywność potrzebującym mieszkańcom miasta i gminy. Z pomocy skorzystało około 700 osób, wydano ponad 10 ton żywności. - Nasz aktywny udział w życiu Choszczna i pomoc jego mieszkańcom jest czymś naturalnym - wyjaśnia dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak. - Tu, w tym mieście powstał przecież nasz pierwszy batalion lekkiej piechoty. Współpraca i obecność naszych żołnierzy w mieście i jego funkcjonowaniu będzie na pewno miała jeszcze różne wymiary.