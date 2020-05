Charytatywna produkcja przyłbic

Lotnicza Akademia Wojskowa włączyła się w akcję produkcji przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Pierwszy gotowy sprzęt ochronny trafił do Szpitala Wojskowego w Dęblinie.

Przyłbice wykonane są z tego samego materiału, co butelki typu PET. Doskonale zabezpieczają twarz przed bakteriami, dzięki temu zapewniają znaczną ochroną przed wirusami i, co ważne, są wielokrotnego użytku.

Pomoc w tym trudnym dla wszystkich czasie jest w pierwszej kolejności potrzebna służbom medycznym. W Lotniczej Akademii Wojskowej dołączamy do ogólnopolskiej akcji i nasze nowoczesne drukarki 3D postanowiliśmy wykorzystać do produkcji przyłbic. Wspaniałe jest to, że społeczność akademicka potrafi w takich chwilach się zjednoczyć. Teraz wszyscy strzelamy do jednej bramki – podkreśla Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.