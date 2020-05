Bałtycki transporter

Uczestnicy projektu już uzgodnili, że wspólny wóz będzie oparty na prototypie sześciokołowego transportera fińskiej firmy Patria, który pierwszy raz był zaprezentowany w 2018 roku podczas wystawy Eurosatory w Paryżu. Wyboru dokonano po testach i ocenach, które wykazały, że spełnia on wstępne wymagania.

List intencyjny dotyczący zbadania możliwości stworzenia wspólnego kołowego pojazdu opancerzonego został podpisany 17 grudnia 2019 roku. Wstępna ocena wypadła pozytywnie i w styczniu 2020 roku ministrowie obrony Łotwy i Finlandii zawarli porozumie techniczne dotyczące rozpoczęcia prac. Teraz do projektu dołączyła Estonia. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Estonia stała się częścią tego programu rozwojowego – stwierdził stały sekretarz w fińskim ministerstwie obrony Jukka Juusti.

W kwietniu Estonia dołączyła do rozpoczętego przez Łotwę i Finlandię programu, którego celem jest opracowanie wspólnego kołowego pojazdu opancerzonego. Łotysze, Estończycy i Finowie potrzebują wozu, który poprawi mobilność i interoperacyjność ich wojsk, a jednocześnie nie będzie kosztowny w produkcji i eksploatacji.

W egzemplarzu prototypowym skrętne są koła pierwszej i drugiej osi, ale w opcji jest trzecia oś skrętna. Transporter ma w pełni niezależne zawieszenie z podwójnym wahaczem na każdym zespole koła. Napęd zapewnia mu pięciocylindrowy silnik Diesla z turbodoładowaniem o mocy 294 kW (400 KM) z automatyczną skrzynią biegów (siedem do przodu i dwa wsteczne). Transporter może rozwinąć maksymalną prędkość 100 km/h, a jego zasięg wynosi 700 km.

Wóz ten pokonuje przeszkody pionowe do 0,6 m i rowy o szerokości do 1 m. Patria podaje, że jej pojazd przejeżdża rzeki i strumienie o głębokości 1,5 m, ale opcjonalnie może zostać przystosowany do pływania. Załoga transportera może liczyć dwie lub trzy osoby. W jego przedziale desantowym jest miejsce dla 8–10 żołnierzy. Istnieje możliwość zamontowania na nim różnorodnego uzbrojenia – od karabinu maszynowego kalibru 7,62 mm po 120-milimetrową armatę lub tego samego kalibru moździerz. Oczywiście Patria 6x6 może być platformą bazową dla pojazdów specjalistycznych. Według prezesa Patrii Land Jussiego Järvinena długotrwałość konstrukcji i łatwa konserwacja sprawiają, że transporter jest bardzo opłacalny.



Transporter Patria 6x6

Firma opracowała go jako następcę pochodzących z lat 80. kołowych transporterów opancerzonych Patria 6x6 „Pasi” z serii XA. Fińskie wojska lądowe posiadają ponad 600 należących do niej wozów XA-180/185, XA-202 i XA-203. Estonia dysponuje zaś około 140 transporterami XA-180 i XA-188 odkupionymi od Finlandii i Holandii. Natomiast Łotwa nie posiada tej klasy pojazdów. Co prawda, tamtejszy resort obrony ogłosił w 2018 roku, że wybrał w przetargu wóz opancerzony GTP 4x4 fińskiej Sisu Auto, ale organ kontrolujący zamówienia publiczne (IUB) zablokował podpisanie umowy i nakazał powtórzenie procedury.

Transporter Patria 6x6 jest interesującą ofertą dla innych użytkowników pojazdów z serii XA i AMV. Nieprzypadkowo na oficjalnej stronie fińskiej firmy jest dostępna jego broszura reklamowa w języku polskim. Fiński pojazd był też prezentowany w ubiegłym roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Natomiast dla Łotwy i Estonii współpraca z Finlandią przy dopracowywaniu transportera Patrii ma znaczenie nie tylko militarne, ale również gospodarcze. Program ten może dać impuls do rozwoju ich własnych przemysłów obronnych.