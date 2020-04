Kwietniowe czesanie poligonu

Czas narodowej kwarantanny i walki z epidemią nie spowodował całkowitego zaprzestania szkolenia i wcześniej zaplanowanych działań tj. choćby „czesanie poligonu”. Kwiecień to miesiąc, w którym żołnierze i saperzy Czarnej Dywizji przeczesują tereny ośrodków poligonowych w poszukiwaniu niewybuchów i materiałów niebezpiecznych.

Saperzy Czarnej Dywizji kończą właśnie oczyszczenie lub tzw. czesanie poligonów, które podlegają dwóm Komedom Poligonu tj. w Wędrzynie i Dobrej nad Kwisą. Proces ten polega na sprawdzaniu terenów poligonowych, zarówno lasów, jak i strzelnic w poszukiwaniu różnego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych, a także przedmiotów nieszkodliwych, a zanieczyszczających tereny poligonowe. Tylko w tym roku zaplanowano do sprawdzenia na obu lubuskich poligonach około 5 tys. hektarów. Dotychczas przeszukano blisko 85 procent tego obszaru, gdzie znaleziono w ziemi ponad tonę różnego rodzaju niebezpiecznego „wybuchowego złomu”.

Wszelkie znaleziska zabezpieczają patrole saperskie, które są odpowiedzialne za utylizację lub ich zniszczenie. Żołnierze wspólnie z saperami tworzą tzw. grupy zadaniowe i mające do oczyszczenia i rozminowania ściśle określone obszary. Każda grupa przez średnio 8 godzin dziennie sprawdza wyznaczony teren. Saperzy używają wojskowych wykrywaczy min i metali, sprawdzając ziemię na głębokość ok. 30 cm. - Krok za krokiem przeszukujemy teren za pomocą wykrywaczy, które głośnym dźwiękiem w słuchawkach natychmiast informują żołnierza, że przed nim w ziemi znajduje się metalowy przedmiot. Po sygnale dźwiękowym saper sprawdza co wykrył, a następnie, jeśli się okaże, że jest to niewybuch lub innego rodzaju niebezpieczny materiał oznacza miejsce, powiadamia dowódcę i najczęściej za pomocą kotwiczki i linki bezpiecznie wyciągają znalezisko. Potem trzeba je przenieść do specjalnego magazynu, gdzie oczekuje na zabranie przez patrol saperski. Jeszcze kontrolowana detonacja na poligonie i tak kończy drogę niebezpieczne żelastwo – relacjonuje saper z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10 BKPanc).