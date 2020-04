Przygotowania do sezonu żeglarskiego

W Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni trwają przygotowania do tegorocznego sezonu żeglarskiego. W ostatnich dniach odbyło się wodowanie jednostek pływających Ośrodka.

W okresie zimowym jachty i łodzie były remontowane przez stan osobowy Ośrodka. Po każdym sezonie na jachtach uzupełniany jest laminat, usuwane są usterki, a całość malowana farbami technologicznymi powodującymi, że powłoka malarska nie odpadła w czasie intensywnego użytkowania w ramach kursów, szkoleń i rejsów.

Obecnie trwają ostateczne przygotowania do rozpoczęcia sezonu żeglarskiego. Marynarze sprawdzają silniki, takielunek i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego eksploatowania jachtów i łodzi motorowych. Wodowanie jednostek pływających to bardzo trudne przedsięwzięcie ze względu na liczne niebezpieczeństwa związane z przetransportowaniem podstaw z jachtami z placu pod dźwig, transport na wodę za pomocą dźwigu, a następnie pierwsze uruchomienie na wodzie i przejście jednostkami do miejsca postoju.