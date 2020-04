„Dźwina ’20”, czyli chrzest bojowy przed misją

W czterech państwach wschodniej flanki NATO – Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie stacjonują wielonarodowe batalionowe grupy bojowe, których zadaniem jest odstraszanie potencjalnego przeciwnika. Każdą tworzą żołnierze z kilku armii, na Łotwie jest ich aż dziewięć. Pod kanadyjskim dowództwem, ramię w ramię z wojskowymi z Albanii, Czarnogóry, Czech, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, Włoch, służą także Polacy. Do wyjazdu przygotowuje się właśnie VII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Za kilka tygodni VII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego rozpocznie misję na Łotwie. Przed wyjazdem żołnierze musieli udowodnić, że są gotowi do działań za granicą. Na poligonie w Orzyszu prowadzili obronę i natarcie, kiedy było trzeba – naprawiali wojskowy sprzęt i wzywali pomoc medyczną. Ćwiczenia „Dźwina ’20” zakończyły ostatni etap przygotowań zawiszaków do misji.

REKLAMA

Żołnierze przygotowania do misji rozpoczęli kilka miesięcy temu. Za nimi wiele godzin szkolenia z taktyki, strzelania oraz specjalistycznych kursów, m.in. z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, udzielania pierwszej pomocy czy znajomości języka angielskiego. Teraz przyszedł czas na końcowy sprawdzian. Podczas ćwiczeń „Dźwina ’20” odbyła się certyfikacja kontyngentu.

W Orzyszu sprawdzono ukompletowanie PKW, jego wyposażenie, a także praktyczne umiejętności wojska. Dlatego na poligon wyjechały czołgi PT-91, które żołnierze zabiorą ze sobą na misję. – Podczas „Dźwiny ‘20” żołnierze musieli wykazać się wszystkimi działaniami taktycznymi: marszem, zajęciem rejonu, obroną i natarciem – mówi mjr Maciej Sulewski, dowódca kontyngentu.

Aby ćwiczenia jak najbardziej przypominały działania realne, zaangażowano do nich także żołnierzy ze stacjonującej na Mazurach Batalionowej Grupy Bojowej NATO. – Na misji nasi żołnierze będą operowali wspólnie z sojusznikami, dlatego zależało nam na tym, aby ich umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym także była sprawdzona – wyjaśnia płk Bogdan Rycerski, dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej, która będzie główną siłą VII zmiany.

Z kolei dowódca PKW precyzuje, że podczas certyfikacji żołnierze US Army pełnili zadania sił kanadyjskich, które stoją na czele łotewskiej Batalionowej Grupy Bojowej, a także odgrywali rolę przeciwnika. Do ćwiczeń zaangażowano również kompanię czołgów Leopard z 1 Brygady Pancernej, która stacjonuje na Mazurach. Pancerniakom przypadły zadania Hiszpanów, którzy w stacjonującej na Łotwie Batalionowej Grupie Bojowej NATO, są drugim pod względem wielkości kontyngentem.

Podczas „Dźwiny” do działań zostali włączeni nie tylko czołgiści. Pełne ręce roboty mieli także wojskowi z innych jednostek, którzy przygotowują się do wyjazdu na misję, m.in. z 1 Brygady Logistycznej, 100 Batalionu Łączności i Żandarmerii Wojskowej. Oni także musieli udowodnić, że są świetnie przygotowani do operowania poza granicami kraju.

– Wszyscy żołnierze podczas certyfikacji dostali takie zadania, jakie mogą na nich czekać na misji. Dlatego logistycy zajmowali się naprawą i tankowaniem pojazdów, musieli je też ewakuować z pola walki. Natomiast żandarmi zostali wezwani na miejsce wypadku drogowego. Musieli je zabezpieczyć oraz przygotować dokumentację z miejsca zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi na misji procedurami – wyjaśnia mjr Sulewski.

Z powodu suszy i związanego z nią zagrożenia pożarowego, wojsko nie mogło wykonać zaplanowanych strzelań. – Nie było to jednak problemem, ponieważ pełny zakres strzelań wykonaliśmy podczas certyfikacji kompanii, która odbyła się kilka tygodni temu w Wędrzynie. Z całą pewnością mogę więc powiedzieć, że wojsko jest dobrze przygotowane do realizacji takich działań – zapewnia mjr Maciej Sulewski.

Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się podczas ćwiczeń zwyczajowe odprawy i apele. – Do Orzysza nie przyjechała także komisja certyfikująca z Dowództwa Operacyjnego. Kontaktowaliśmy się z jej członkami zdalnie przez bezpieczne łącze internetowe. Także w ten sposób przekazywaliśmy im całą dokumentację dotyczącą ćwiczeń – wyjaśnia płk Rycerski. – Co prawda działania żołnierzy nie zostały jeszcze ocenione, jednak ja jestem zadowolony z przebiegu certyfikacji. Uważam, że wojsko jest gotowe do wyjazdu na misję – zapewnia dowódcza zawiszaków.

Zgodnie z planem żołnierze wyjadą na Łotwę na przełomie maja i czerwca. Jednak zanim to nastąpi, wszystkie osoby, które tworzą PKW Łotwa, będą musiały przejść obowiązkową kwarantannę. Cały kontyngent zostanie wówczas zgrupowany na terenie poligonu. Przez ten czas wojskowi będą uczestniczyli w zajęciach doszkalających, które przygotowało dla nich dowództwo jednostki.

Baza Batalionowej Grupy Bojowej na Łotwie mieści się w Adazi. Główną siłę polskiego kontyngentu tworzą na zamianę żołnierze z 9 Brygady Kawalerii Pancernej i 15 Brygady Zmechanizowanej. Do tej pory za cztery zmiany odpowiadali pancerniacy z Braniewa, a za dwie zawiszacy. VII zmiana PKW będzie ich trzecią misją na Łotwie. Żołnierze spędzą poza granicami kraju pół roku.