Zarejestruj się. Kliknij. Działaj!

Przybywa wniosków elektronicznych o wsparcie WOT, a ubywa tych w formie papierowej - to efekt funkcjonującej już od ponad miesiąca aplikacji webowej, która usprawnia i przyspiesza pomoc udzielaną przez żołnierzy WOT samorządom, organizacjom pomocowym, domom pomocy społecznej i innym podmiotom.

Na Mazowszu za 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej z aplikacji skorzystało już ponad 150 podmiotów. Są to głównie ośrodki i domy pomocy społecznej, oddziały terenowe Caritas, organizacje pomocowe oraz samorządy. W sumie złożono około 80 wniosków o pomoc. Dotyczą one przede wszystkim potrzeb transportu i dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących, zaopatrzenia w materiały ochronne i płyny do dezynfekcji, zakupów i dostarczania leków, wsparcia personelu medycznego i ośrodków pomocy społecznej, czy też budowy polowych izb przyjęć.

Aplikacja internetowa pn. „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych” została uruchomiona przez WOT już kilka dni po rozpoczęciu operacji „Odporna Wiosna”. Narzędzie to skutecznie łączy instytucje, które wnioskują o wsparcie z brygadami obrony terytorialnej, które wsparcia udzielają. Zbudowali je oddelegowani do Dowództwa WOT podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.