Saperzy zbudowali tymczasową przeprawę przez Biebrzę

Żołnierze 15 Batalionu Saperów zbudowali tymczasową przeprawę przez rzekę Biebrza. Most ma ułatwić pracę strażakom, którzy dogaszają jeszcze ogień po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Prace związane z ułożeniem tymczasowego mostu rozpoczęły się rekonesansem, który 24 kwietnia przeprowadzili żołnierze 15 batalionu saperów. Ustalenie lokalizacji osi przeprawy było kluczowym etapem zadania ze względu na grząski i podmokły teren.

Urządzenie przeprawy z użyciem systemu nożycowego mostu zakończono 25 kwietnia. Most składa się z dwóch połączonych ze sobą przęseł, każde o długości 20 metrów. Służy do przeprawiania pojazdów oraz ludzi i mogą przemieszać się po nim pojazdy gąsienicowe o masie do 50 ton oraz pojazdy kołowe o obciążeniu jednej osi do 15 ton.