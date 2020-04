Nowa akcja pomocowa Akademii MW

W Akademii Marynarki Wojennej ruszyła produkcja przejściówek do strażackich masek powietrznych. Przejściówki pozwolą wykorzystywać maski w systemie otwartym z zewnętrznymi filtrami wymiennymi. To z kolei umożliwi eksploatowanie ich między innymi do walki z koronawirusem. Normalnie te maski używane są do zintegrowanego aparatu oddechowego, czyli w obiegu zamkniętym. Używane są między innymi podczas gaszenia i zdarzeń chemicznych, gdzie istnieje potrzeba odizolowania strażaka od środowiska zewnętrznego.

Akademia Marynarki Wojennej od początku epidemii koronawirusa w Polsce organizuje różne akcje wspomagające. Ponad 3000 maseczek ochronnych i 1200 przyłbic ochronnych powstało już w Akademii Marynarki Wojennej. Trafiły one do ponad 50 placówek medycznych i opiekuńczych na terenie Trójmiasta oraz do Szczecina, Elbląga, Olsztyna i Kartuz. Warto zaznaczyć, że w tej liczbie maseczek ochronnych jest również 500 sztuk maseczek dziecięcych. Nasze przyłbice ochronne przekazane zostały także straży granicznej. Zbierane są także używane komputery i po serwisie w uczelni przekazywane potrzebującym dzieciom do nauki zdalnej.

Druk przejściówki.