Polscy medycy w drodze do Stanów Zjednoczonych

Dziewięciu wojskowych medyków poleciało dziś do Chicago, by z amerykańskimi lekarzami wymienić się doświadczeniami na temat opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. Lekarze, pielęgniarze i ratownik z Wojskowego Instytutu Medycznego wezmą udział w sympozjach naukowych, obejrzą także tymczasowy szpital na ponad 2000 pacjentów.

Dziś w południe do Stanów Zjednoczonych wyruszyła wojskowa misja medyczna. To efekt ustaleń prezydentów – Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Za ocean poleciała dziewięcioosobowa delegacja z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Tworzą ją lekarze: anestezjolodzy i kardiolog, pielęgniarze i ratownik medyczny. Większość z nich na początku kwietnia uczestniczyła w misji medycznej w Lombardii, w regionie, w którym wybuchła europejska fala pandemii koronawirusa.

– Misja w USA pozwoli na wymianę doświadczeń zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i klinicznym pomiędzy lekarzami z Polski i personelem medycznym ze Stanów Zjednoczonych – mówił tuż przed wyjazdem kpt. dr Jacek Siewiera, anestezjolog WIM i dowódca misji medycznej do Chicago w stanie Illinois. Wyjaśnił, że w czasie dziewięciodniowej misji medycznej lekarze, pielęgniarze i ratownik będą uczestniczyć w wielu wideokonferencjach i seminariach. – Będziemy także gościć w dużych medycznych centrach klinicznych i uniwersyteckich. Mamy zaplanowane spotkania ze sztabami kryzysowymi oraz ekspertami stanowego centrum koordynacji COVID-19. Będziemy obserwować metody wybrane przez naszych amerykańskich partnerów do zwalczania epidemii i ograniczania jej skutków – podkreślił kpt. Siewiera. Lekarz przyznał też, że cenne będą dla nich informacje dotyczące farmakoterapii, zwłaszcza, że niektóre leki są teraz w fazie testów. – Chcemy, by wiedza dotycząca organizacji szpitala, jak i aspektów klinicznych, m.in. na temat skuteczności leków na COVID-19, była zaimplementowana w Polsce. Żebyśmy nie musieli po omacku szukać leków i metod, które przynoszą najlepsze rezultaty, a wprowadzali rozwiązania już sprawdzone – dodał dowódca wojskowej misji medycznej.