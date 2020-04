Zostań podoficerem sił powietrznych

Nabór cywilnych kandydatów na kurs podoficerski odbywa się w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie po raz trzeci. O rozpoczęciu takich szkoleń zdecydował minister obrony narodowej . Podpisana przez szefa MON decyzja zakłada, że w kursach w Dęblinie będzie mogło wziąć udział w tym roku 200 cywilnych kandydatów na kaprali. To więcej niż podczas dwóch ubiegłych lat, gdy szkolenie rozpoczynało odpowiednio ok. 50 i 150 osób.

Kto może zostać podoficerem?

Kursy adresowane są do cywili, którzy ukończyli 18 lat, mają polskie obywatelstwo oraz potwierdzoną podczas badań zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Warunkiem jest minimum średnie wykształcenie o profilu elektrycznym, informatycznym czy mechanicznym, choć osoby z wykształceniem ogólnym też nie są bez szans.

Zainteresowani muszą wysłać wniosek do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem WKU. Trzeba do niego dołączyć m.in. kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia szkoły średniej i życiorys. Czas na zgłoszenia mija 13 lipca. Potem kandydatów czekają badania lekarskie. Ci, którzy przejdą je pozytywnie, będą mogli wziąć udział w egzaminach wstępnych. Komisja przeanalizuje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, a kandydat będzie musiał przejść sprawdzian z WF-u, test z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

– Egzaminy zaplanowaliśmy w terminie od 31 sierpnia do 4 września. Jednak z uwagi na obecną sytuację kryzysową, mogą one zostać przełożone. Niezależnie od tego, nabór prowadzimy cały czas – mówi st. chor. sztab. Konarski.

13 miesięcy szkolenia

Dwieście osób z najlepszymi wynikami z egzaminów rozpocznie w listopadzie szkolenie (choć jak przyznają przedstawiciele szkoły, także ten termin może ulec zmianie).

Jednak cywilnych kandydatów na kaprali nie będą obowiązywały wprowadzone w tym roku nowe zasady prowadzenia kursów podoficerskich. Skrócono czas szkolenia, część zajęć przeniesiono do e-learningu, zrezygnowano też z części specjalistycznej kursu. – Te zmiany dotyczą wyłącznie szeregowych aspirujących do korpusu podoficerskiego, którzy mają już doświadczenie w służbie i określoną specjalność. Cywilni kandydaci to osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem, muszą więc złożyć przysięgę, a potem przejść cały niezbędny do objęcia stanowiska cykl szkolenia – wyjaśnia rzecznik dęblińskiej szkoły.

Dlatego kurs dla cywilów potrwa około 13 miesięcy i będzie się składał ze szkolenia ogólnowojskowego prowadzonego w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych oraz szkolenia specjalistycznego. Te ostatnie – w zależności od specjalności – kursanci odbędą w jednym z Centrów Szkolenia: Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie lub Sił Powietrznych w Koszalinie.

Pierwszy kurs podoficerski dla cywilów ukończyło w Dęblinie 54 ochotników. Obecne trwa druga edycja kursu. 148 kadetów kontynuuje szkolenie specjalistyczne w dęblińskim Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.

Nabór cywilów na kursy dla przyszłych kaprali prowadzi też Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu. Placówka przygotowała 100 miejsc w specjalnościach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, specjalność muzyczna, kryptologiczna oraz rozpoznania i zakłóceń elektronicznych. Kandydaci na szkolenie w Poznaniu muszą złożyć dokumenty do 1 lipca tego roku.