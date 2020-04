„Strzelnica w powiecie” powstaje w Tryńczy

Konkurs „Strzelnica w powiecie” MON zorganizowało, by wesprzeć rozbudowę infrastruktury strzeleckiej w kraju oraz umożliwić tego rodzaju szkolenia uczniom klas mundurowych, członkom organizacji proobronnych i żołnierzom. Projekt był adresowany do jednostek samorządu gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Samorządy, które w nim startowały, musiały spełniać określone przez resort wymagania. Przede wszystkim posiadać nieruchomość pod budowę strzelnicy oraz pokryć co najmniej 20 procent kosztów inwestycji. Została już rozstrzygnięta druga edycja „Strzelnicy w powiecie” .

Pierwsza będzie w małym Głogowcu

– W tej edycji konkursu wyłoniono 10 podmiotów. W wymaganym terminie cztery z nich złożyły dokumenty konieczne do zawarcia umowy – informuje ppłk Waldemar Krzyżanowski z Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w MON. Wśród zakwalifikowanych znalazła się oferta, którą złożyły władze gminy Tryńcza na Podkarpaciu.

– Staramy się być gminą prorozwojową i uwzględniać potrzeby naszej lokalnej społeczności, w tym rosnące zainteresowanie sportami strzeleckimi. Dysponowaliśmy też nieruchomością o dobrej lokalizacji, która świetnie nadawała się na tego typu obiekt. Dlatego złożyliśmy wniosek – mówi Dominika Kozak z Urzędu Gminy Tryńcza.

Pierwsza strzelnica w ramach programu MON stanie w małej miejscowości Głogowiec. Umowa na budowę została zawarta kilka dni temu. Podpisali ją Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza oraz w imieniu ministra obrony gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Łączna kwota inwestycji to 1 mln 995 tys. zł, ale 1,5 mln zł z tej sumy pokryje resort obrony. Pieniądze pozwolą na sfinansowanie prac budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy.

– Bardzo się cieszymy, że dzięki konkursowi możemy skorzystać z dodatkowych środków. Bez tego trudno byłoby nam zrealizować tę inwestycję – mówi Dominika Kozak. Dodaje, że prace budowlane w Głogowcu trwają już od ponad miesiąca. – Nasza umowa z wykonawcą określa termin ich zakończenia na koniec sierpnia. Myślę, że późnym latem lub wczesną jesienią będzie można już korzystać z nowego obiektu – zapowiada.

Wkrótce kolejne strzelnice

Ze strzelnicy w Głogowcu będzie mogło korzystać jednocześnie co najmniej sześć osób. Obiekt umożliwi strzelanie z odległości 100 metrów, z różnych linii otwarcia ognia. Będzie można także prowadzić ogień pojedynczy lub ciągły.

Poza mieszkańcami gminy strzelnica będzie otwarta także dla członków organizacji proobronnych (do 30 godzin miesięcznie), uczniów klas mundurowych (również do 30 godzin) oraz żołnierzy (do 100 godzin miesięcznie). Na szkolenie do Głogowca będą mogli przyjeżdżać np. wojskowi z jednostek zlokalizowanych w odległym o ok. 40 km Rzeszowie lub Jarosławiu, który znajduje się ok. 25 km od Tryńczy.

Podkarpacka gmina jest pierwszą, która realizuje budowę w ramach programu „Strzelnica w powiecie”. Ale jak zapewnia gen. bryg. Artur Dębczak, niebawem podobne umowy podpiszą także wójtowie gminy Domaniów i Myszków z powiatu przysuskiego na Mazowszu. W tym roku do użytku samorządy mają przekazać w sumie cztery, stumetrowe strzelnice dofinansowane przez resort obrony narodowej.

Program „Strzelnica w powiecie” ruszył w 2018 roku. Od tego roku jego realizacją zajmuje się Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Prowadzi ono także takie programy jak „Paszport” adresowany do organizacji proobronnych, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe i Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz Legię Akademicką skierowaną do studentów, którzy chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.