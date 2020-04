Szkolenie żołnierzy kompanii rozpoznawczej w górach

Blisko 100 km na szlakach Gór Świętokrzyskich – taki dystans pokonali żołnierze kompanii rozpoznawczej warszawskiej brygady w ramach wiosennego marszu kwartalnego.

Głównym celem szkolenia w górach było zgranie pododdziału oraz sprawdzenie zdolności żołnierzy do wykonania pieszego przemieszczenia na dużą odległość. Dodatkowo marsz połączony został z elementami organizacji bytowania w terenie przygodnym. - Bardzo dużą uwagę przywiązaliśmy do organizacji marszu, taktyki przemieszczenia oraz odtwarzania zdolności do działania – podkreślił dowódca kompanii. - Wybór miejsca do zajęć nie był przypadkowy ponieważ obok samego marszu zwiadowcy zostali zapoznani w walorami taktycznymi oraz fizyko-geograficznymi obszaru województwa Świętokrzyskiego – dodaje.

W ramach szkolenia omówiona została także wojskowa historia regionu m. in. walki z czasów insurekcji kościuszkowskiej, powstania styczniowego, walk prowadzonych podczas I wojny światowej czy działania lokalnych ugrupowań partyzanckich na czele z Brygadą Świętokrzyska NSZ czy pododdziałów AK.