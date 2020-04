Komputery dla potrzebujących dzieci

Czas na kolejną akcję wspierającą. Tym razem Akademia Marynarki Wojennej organizuje zbiórkę używanych komputerów potrzebnych do nauki zdalnej dla dzieci. W uczelni są one czyszczone i przygotowywane, a później przekazywane najbardziej potrzebującym. Pierwsze dwa komputery już trafiły do GOPS-u w Kosakowie.

Zapewne wielu z Państwa ma w swoich domach niepotrzebne laptopy, PC-ty, może myśleliście o wymianie na nowszy sprzęt - idealna okazja.

Pracownicy Katedry Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej wykonują serwis techniczny. Po wykonaniu powyższych czynności komputery trafią do GOPS-u lub MOPS-u, który przekaże je potrzebującym dzieciom.

Zbieramy tylko sprzęt sprawny i zadbany, głównie laptopy, nie starsze niż 6-7 lat. Komputer musi posiadać znaczek GML i klucz aktywacyjny, dokument zakupu. To dla nas gwarancja, że pochodzi z legalnego źródła i miał licencjonowane oprogramowanie, które jest przypisane do jego wyposażenia.