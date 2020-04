Proobronni w akcji – dezynfekcja

Obok żołnierzy do walki z koronawirusem włączyli się członkowie organizacji proobronnych z całej Polski. Na apel Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON swoją gotowość zadeklarowało ponad 4,5 tysiąca członków organizacji. Szyją maseczki, drukują w technologii 3D przyłbice, pomagają w szpitalach, oddają krew, dostarczają też zakupy i posiłki osobom potrzebującym.

REKLAMA

Zmyć wirusa!

Kilka dni temu ruszyli z ogólnopolską akcją #SekcjaDezynfekcja. Zainicjowała ją Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, ale szybko przyłączyli się także przedstawiciele ośmiu innych organizacji społecznych. Działają we wszystkich 16 województwach. – Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego i czujemy się odpowiedzialni za nasze lokalne społeczności. Nasza akcja polega na odkażaniu obiektów przestrzeni publicznej narażonych na kontakt z wirusem – mówi Marcin Korowaj, prezes zarządu Fundacji „Combat Alert”.

W ciągu kilku dni proobronni odkazili kilkanaście miejsc. To m.in. cały kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poręcze, windy i domofony na osiedlach warszawskiego Śródmieścia oraz wiaty przystankowe, ośrodki zdrowia i place w gminie Leszno (woj. wielkopolskie). Przeprowadzą też dużą akcję w warszawskiej dzielnicy Białołęka, odkażą m.in. przystanki autobusowe oraz domy opieki społecznej.

Zaangażowanie wolontariuszy doceniają władze gmin, które skorzystały z ich pomocy. – Pojawili się w każdej z 17 miejscowości naszej gminy. Zdezynfekowali powierzchnie zewnętrzne, czyli np. wiaty przystankowe, poręcze i barierki, klamki, a także wejście do ośrodka zdrowia. Mieszkańcy naszej gminy bardzo pozytywnie ocenili tę akcję, bo bez wątpienia wpłynęła na zwiększenie ich bezpieczeństwa. Proobronnym należą się ogromne podziękowania – mówi Marcin Łaguna, wójt gminy Wąwolnica (Lubelskie).

Podczas przeprowadzania dezynfekcji proobronni wykorzystują kupiony z własnych środków sprzęt: kamizelki odblaskowe, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, opryskiwacze ciśnieniowe i ręczniki do dezynfekcji. Od kilku dni mają też do dyspozycji dwa zestawy samochodowe z tysiąclitrowymi baniakami na płyn i opryskiwaczami przemysłowymi.

Wesprzyj proobronnych

Organizatorzy akcji przyznają, że spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem, coraz więcej instytucji i samorządów zwraca się do nich o wsparcie. Przybywa też wolontariuszy. – Codziennie zgłaszają się nowi ochotnicy i nowe organizacje deklarujące gotowość wsparcia. Planujemy rozszerzyć akcję i zaangażować do niej ponad 1200 osób. Rąk do pracy nam nie zabraknie, ale naszą działalność na szerszą skalę ogranicza obecnie brak sprzętu – przyznaje Marcin Korowaj. Najbardziej potrzebne są środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące i urządzenia do ich rozpylania. Organizacja szacuje, że to koszt ok. 300 tysięcy złotych.

Dlatego proobronni uruchomili zbiórkę publiczną (zrzutka.pl/sekcjadezynfekcja). „Ruszamy w teren za darmo odkażać przestrzeń publiczną. Płynu do odkażania jest co raz mniej. Dorzuć się, zdezynfekujemy coś w Twoim imieniu” – tak wolontariusze w sieci zachęcają do wpłat.

Ale akcję można też wesprzeć, kupując po prostu niezbędny do dezynfekcji sprzęt. – Na kolejny etap potrzebujemy około 20 tysięcy litrów płynu. Można go kupić w tabletkach, co zdecydowanie ułatwia wysyłkę kurierską. Wszystko będziemy zbierać w naszym magazynie w Centrum Aktywności Proobronnej im. Aleksandra Szczygło w Warszawie – mówi Marcin Korowaj.

Cenna inicjatywa

Proobronni zapewniają, że będą pomagać tak długo jak będzie potrzeba. – Bardzo mnie cieszą kolejne ochotnicze akcje członków organizacji. Nie zapominajmy, że wszystko co robią, robią dobrowolnie, z chęci pomocy swoim małym ojczyznom – mówi gen. bryg Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w MON.

Za zaangażowanie w akcję podziękował wolontariuszom również minister Mariusz Błaszczak. „Ponad 300 osób z organizacji proobronnych pomaga w odkażaniu miejsc publicznych w 16 województwach. Dziękuję za wsparcie w walce z koronawirusem” – napisał szef MON na Twiterze.

Do akcji można się zgłaszać wysyłając email na adres legiaakademicka@gmail.com