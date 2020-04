Pancerne Mustangi

Do kolejnego etapu przetargu na zakup samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności w wersji opancerzonej zakwalifikowanych zostało siedmiu dostawców. Wojsko Polskie chce kupić 41 pancernych Mustangów. Wozy mają dostać jednostki WOT. Na złożenie ofert firmy mają czas do połowy maja.

Poza tym pancerne Mustangi powinny dysponować prześwitem wynoszącym nie mniej niż 22 cm i muszą bez przygotowania pokonywać mielizny o głębokości co najmniej pół metra (a po odpowiednim przygotowaniu wozu – o głębokości 65 centymetrów).

Wojsko Polskie chce w najbliższym czasie kupić 41 (22 jako zamówienie gwarantowane oraz 19 jako opcja) samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności w wersji opancerzonej. Przetarg w tej sprawie Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił we wrześniu 2019 roku. Kilka dni temu mjr Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu, poinformował, ile firm zostało dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania. – Zaproszenie do złożenia oferty wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostało wysłane do siedmiu wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu – mówi mjr Płatek.

Wymieniona siódemka to cztery konsorcja – z których pierwsze składa się ze spółek Glomex MS Polska Sp. z o.o. i Glomex MS s.r.o.; drugie z H. Cegielski-Poznań S.A. oraz Arquus SAS; trzecie tworzą PHO Sp. z o.o. oraz Concept Sp. z o.o., a czwarte z Rosomak S.A., Auto Podlasie Sp. z o.o. oraz UPBW Bartłomiej Woźniak. Poza nimi do kolejnego etapu przeszły trzy podmioty występujące samodzielnie: AMZ-Kutno S.A., Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. oraz Siltec Sp. z o.o.

Na złożenie ofert firmy mają czas do połowy maja. Opancerzone Mustangi mają otrzymać jednostki wojsk obrony terytorialnej.