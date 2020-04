Żołnierze zbudowali kontenerowe izolatoria dla chorych

Trzynaście wojskowych kontenerów mieszkalnych przygotowali żołnierze 10 Brygady Logistycznej i 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Stanęły one przed czterema szpitalami: dwoma w Opolu oraz w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. Izolatoria są przeznaczone dla osób, które czekają na wyniki testów na obecność koronawirusa. Wyposażone są w ogrzewanie, oświetlenie i klimatyzację.

Wojskowe kontenery użyczyła szpitalom 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Są to standardowe kontenery używane przez żołnierzy m.in. na misjach zagranicznych. – Mają służyć jako izolatoria dla osób czekających na wynik badań przesiewowych w kierunku koronawirusa – mówi Monika Krasińska-Ligejka, rzecznik 13 ŚBOT. – Przygotowanie kontenerów to jedno z wielu zadań jakie 13 Brygada w ostatnim czasie realizuje na Śląsku i Opolszczyźnie. Pomagamy także weteranom i osobom samotnym, transportujemy środki ochronne do szpitali – wymienia rzeczniczka.

Zanim jednak kontenery trafiły do placówek medycznych, żołnierze musieli je odpowiednio przygotować. – Przyjechały do nas w wersji transportowej, czyli złożone. W Opolu, wspólnie z terytorialsami ze 171 Batalionu Lekkiej Piechoty przygotowaliśmy je do użytku, a następnie samochodami ciężarowymi zawieźliśmy do wyznaczonych szpitali w województwie opolskim – mówi kpt. Piotr Płuciennik, oficer prasowy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.