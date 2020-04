Mina denna i bomba lotnicza zneutralizowane

Nurkowie minerzy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili w środę, 15 kwietnia, kolejne neutralizacje przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na podejściu do portu w Szczecinie. Tym razem unieszkodliwiono pozostałości po II wojnie światowej, które zawierały w sobie łącznie blisko 1000 kg materiału wybuchowego.

W pierwszej fazie operacji obiekty zostały zlokalizowane i odkopane z mulistego dna. W wyniku rekonesansu zidentyfikowano je jako niemiecką minę denną typu GH oraz 500-funtową bombę lotniczą pochodzenia brytyjskiego. Łącznie zawierały w sobie blisko 1000 kg materiału wybuchowego. Ich stan techniczny określony został jako bardzo dobry, dzięki sprzyjającym warunkom beztlenowym w jakich przez lata zalegały. Ze względu na duże ryzyko podczas podnoszenia lub przemieszczania obiektów została podjęta decyzja o wypaleniu materiału wybuchowego w miejscu zalegania, przy zastosowaniu modułowego systemu ładunku kumulacyjnego "Pluton". Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na trasie Szczecin - Świnoujście ruch statków został zatrzymany do czasu zakończenia operacji oraz wprowadzono kilkuset metrowe strefy bezwzględnego zakazu przebywania osób postronnych.

W operację zaangażowana była Grupa Nurków Minerów oraz załoga holownika H-6 z 12. Dywizjonu Trałowców. Nurkowie zastosowali metodę deflagracji, w wyniku której korpusy obiektów zostały rozszczepione, a większa część materiału wybuchowego wypalona. Pozostałości zostały wysadzone. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż była to kolejna w ostatnich miesiącach skuteczna deflagracja przeprowadzona na pozostałościach po II wojnie światowej, wykonana w miejscu znalezienia. Po raz pierwszy nurkowie minerzy zastosowali skutecznie tę metodę na amerykańskiej bombie lotniczej AN-M65 w październiku 2019 roku. Wcześniej niewybuchy były poddawane deflagracji, ale na poligonach morskich lub w doraźnie wyznaczonych do tego celu strefach. W minionym tygodniu (2 kwietnia) również w okolicy Szczecina unieszkodliwiano 30-funtowe bomby fosforowe pochodzenia brytyjskiego (bomby zapalające o masie ok 14 kg).