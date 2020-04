WOT wspiera domy pomocy społecznej

W całym kraju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają 38 domów pomocy społecznej. Terytorialsi pomagali pensjonariuszom m.in. w Koszęcinie, Niedabylu i Drzewicy. WOT jest gotowy do dalszego wspierania domów pomocy społecznej.

Mimo że za funkcjonowanie DPSów z reguły odpowiadają gminy i powiaty, Wojsko Polskie, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, stale dbają o bezpieczeństwo pensjonariuszy tych placówek. W przypadku kiedy samorządy tracą kontrolę nad sytuacją w DPSie reaguje wojewoda, który w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych. Taka pomoc udzielana jest obecnie w 38 DPS na terenie całego kraju. Konieczność udzielania pomocy przez Wojsko Polskie wynika m. in. ze zbyt małego zaangażowania samorządów w walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Podczas Świąt Wielkanocnych dyżurowało tylko 3% gmin i co ósmy powiat. To zbyt mało, ale żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zapewnili bezpieczeństwo.

- Na dziś brygady obrony terytorialnej w całej Polsce wspierają 38 domów pomocy społecznej, ale liczba ta wciąż rośnie. Najczęściej zakres pomocy obejmuje dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych. – powiedział minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.