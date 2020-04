Ponad 1000 litrów krwi od terytorialsów i podchorążych

1000 litrów dla banków krwi w ramach operacji „Odporna wiosna”.

Od 6 marca, zaledwie dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zostali skierowani do pierwszych działań przeciwkryzysowych. Równolegle z eskalacją zagrożenia epidemiologicznego Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczęły borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Spadła liczba dawców indywidualnych i planowych zorganizowanych zbiórek w instytucjach. Sytuacja ta zagroziła poziomowi strategicznych zapasów krwi. Dlatego już na początku pandemii Narodowe Centrum Krwi zwróciło się z apelem do społeczeństwa „Oddajcie krew, jest teraz bardzo potrzebna!”. Niemalże natychmiast na apel odpowiedzieli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej organizując donacje zbiorowe w jednostkach macierzystych i indywidualne w swoich miejscach zamieszkania. Do akcji honorowego krwiodawstwa aktywnie włączyli się też podchorążowie Akademii Wojskowych.

Akcja nabrała tempa i ogólnokrajowego charakteru wraz z rozpoczęciem operacji przeciwkryzysowej Wojsk Obrony Terytorialnej o kryptonimie ODPORNA WIOSNA. W pierwszych dniach udział w akcji krwiodawstwa zadeklarowało około 1000 żołnierzy i podchorążych. Miało się to przerodzić w zasilenie systemu ratowania życia około 500 litrami krwi. Wzmożona akcja honorowego krwiodawstwa osiągnęła bezprecedensową skalę. W ciągu miesiąca naszych działań do Banków Krwi trafiło ponad 1000 litrów krwi od niespełna 2500 dawców!