Żołnierze WOT i podchorążowie z AWL w trasie do wielkopolskich szpitali

Przygotowania do wyruszenia w trasę poprzedziła segregacja środków ochrony osobistej. Terytorialsi wraz z podchorążymi Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz pracownikami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, załadowali medykamenty na pojazdy. Za punkt logistyczny od początku służy Muzeum Broni Pancernej, które aktualnie, ze względu na pandemię, nie może przyjmować zwiedzających. Terytorialsi dotarli do 65 wielkopolskich szpitali i placówek medycznych.

Wojskowe pojazdy dowiozły do placówek medycznych blisko 1300 maseczek chirurgicznych, 211 tys. maseczek FFP2, 31 tys. maseczek FFP3, 52 tys. rękawiczek oraz ponad 5 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

Wszystkie pojazdy wojskowe, wykorzystywane do przewozu sprzętu, otrzymały specjalne oznaczenia, by szybciej dotrzeć do placówek medycznych. Potrzeby szpitali są systematycznie uzupełniane. Żołnierze dostarczyli środki medyczne m.in. do Poznania, Leszna, Śremu, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Gniezna, Konina, Jarocina i Pleszewa.

12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej od początku angażuje się w walkę z pandemią na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej. Terytorialsi wspierają personel medyczny, zabezpieczali granice, opiekują się weteranami i seniorami, dostarczając zakupy i leki. Jednostka współpracuje z wojewodami. Żołnierze wspierają także policjantów w patrolach i doglądaniu osób w kwarantannie. Brygadą dowodzi płk Rafał Miernik – oficer o bogatym doświadczeniu wojskowym. W skład 12 WBOT wchodzą trzy bataliony lekkiej piechoty: 124blp w Śremie, 125 blp w Lesznie oraz 151 blp w Skwierzynie (woj. lubuskie).

Tekst: ppor. Anna Jasińska