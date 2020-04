Programiści w walce z koronawirusem

HackYeah to największy stacjonarny maraton programowania w Europie. Jednak tym razem (w weekend odbyła się trzecia edycja wydarzenia) z uwagi na epidemię koronawirusa organizator zdecydował się przeprowadzić wydarzenie on-line. – Uczestnicy mieli za zadanie opracować rozwiązania, które mogłyby pomóc w walce z koronawirusem lub skutkami epidemii, na przykład tymi związanymi ze spowolnieniem gospodarczym. Co istotne, na opracowanie rozwiązań, każdy zespół miał tylko 40 godzin – wyjaśnia kpt Dawid Bugajewski z Centrum Projektów Informatycznych (jednostka podporządkowana Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni).

W każdej kategorii sędziowie przyznali nagrody główne w wysokości 10 tysięcy złotych, a także po dwa wyróżnienia w wysokości pięciu tysięcy. W kategorii „Bezpieczeństwo” na podium znalazł się między innymi zespół „Cyber Hussars”, który tworzyli eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Drużyna wojskowych podczas maratonu pracowała nad aplikacją Health Environment for Living in Pandemia (H.E.L.P.), która ma wykrywać ogniska występowania COVID-19 i ostrzegać użytkowników o możliwości zakażenia. – To aplikacja, którą opracowaliśmy już jakiś czas temu. Podczas Hack Yeah wzbogaciliśmy ją o nowe funkcjonalności, między innymi rozwinęliśmy moduł analityczny i poprawiliśmy jej wygląd – mówi płk dr Mariusz Chmielewski z WAT. Za to rozwiązanie, drużyna otrzymała wyróżnienie.

Jednak udział w konkursie, to nie jedyne zaangażowanie wojskowych ekspertów w HackYeah. Specjaliści z NCBC pełnili też rolę mentorów podczas wydarzenia. – Uczestnicy za pośrednictwem komunikatora internetowego mogli konsultować się z nami i w razie wątpliwości zadawać pytania dotyczące realizowanych przez siebie projektów. Rola w jakiej występowaliśmy była wymagająca, bo musieliśmy odpowiadać na pytania dotyczące zadań ze wszystkich kategorii i to w czasie rzeczywistym – wyjaśnia płk Mariusz Krawczyk z Centrum Operacji Cybernetycznych, pełniący w konkursie funkcję mentora.

Podczas hakatonu, odbył się też wykład Tadeusza Harli z NCBC na temat zagrożeń, jakie czyhają na użytkowników w sieci podczas epidemii COVID-19. – Ekspert zaprezentował słuchaczom metody, jakimi w czasie epidemii posługują się przestępcy, aby wyłudzić od np. dane osobowe lub pieniądze. Ten wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – przekonuje przedstawiciel NCBC.