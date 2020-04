Zanim trafią do Ciebie, przechodzą przez ich ręce

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pomagają w dowożeniu żywności do Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie swojego stałego rejonu odpowiedzialności. Dzięki temu paczki dla osób objętych kwarantanną są dostarczane na czas.

Od 20 marca Terytorialsi wspierają gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, nie tylko poprzez dostarczanie żywności i leków do osób objętych kwarantanną, ale także przewożąc wielotonażowe dostawy. - Transport od 2 do 5 ton żywności odbywa się naszymi samochodami ciężarowymi typu Jelcz. Dodatkowo kolejnym autem wyjeżdża do ośrodka pomocy odpowiednia ilość żołnierzy, którzy na miejscu pomagają pracownikom rozpakować palety z żywnością i przenieść ją we wskazane miejsce - informuje podpułkownik Janusz Ostrowski, dowódca 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu.

W związku z rosnącą ilością osób objętych kwarantanną, zapasy lokalnych magazynów żywności szybko się kończą. Dotychczas to Banki Żywności zapewniały transport i logistykę żywności. Na chwilę obecną to działanie zostało wstrzymane, a zadania przekazane do realizacji jednostką socjalnym, które nie dysponują ciężkim sprzętem. Wychodzą naprzeciw spływającym do 6 Mazowieckiej Brygady OT wnioskom, żołnierze rozpoczęli kolejny etap współpracy z lokalnymi OPS, czyli wielotonażowy przewóz żywności.