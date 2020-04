Obniżamy ceny prenumerat o połowę

Wiemy, że w czasie walki z koronawirusem macie problemy z zakupem „Polski Zbrojnej”. Chcemy wyjść naprzeciw waszym potrzebom i pomóc w wypełnianiu najważniejszej obecnie zasady, czyli pozostawania w izolacji. Od teraz możecie zamówić prenumeratę naszych wydawnictw za połowę ceny i dostać je bez wychodzenia z domu.





Pandemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi, wpływając znacząco na nasze życie codzienne. Siedzimy w domach i czekamy na lepsze czasy. Również redakcja „Polski Zbrojnej” pracuje z domu. Ministerstwo Zdrowia wprowadza kolejne ograniczenia i zaleca, by nie wychodzić z domu i ograniczyć kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum. Starajmy się do tego stosować, bo w końcu to od nas i naszej odpowiedzialności zależy, jak długo stan ten będzie trwał.



Dlatego obniżyliśmy o połowę ceny wszystkich prenumerat w naszym e-sklepie. Na razie do końca kwietnia, bo mamy nadzieję, że w maju będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Oferta dotyczy każdej dostępnej w sklepie prenumeraty („Polska Zbrojna” i „Polska Zbrojna. Historia”), od trzymiesięcznej po roczną. Mamy nadzieję, że lektura naszych czasopism, chociaż w małym stopniu, uprzyjemni Wam ten trudny czas.





Zamówienia można składać w e-sklepie Wojskowego Instytutu Wydawniczego.