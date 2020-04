Wojskowi medycy w walce z koronawirusem

Od 28 marca żołnierze z Grupy Zabezpieczenia Medycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wspierają Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego.

Dwa zespoły medyczne w składzie: ratownik medyczny i kierowca – ratownik oraz dwie sanitarki z Grupy Zabezpieczenia Medycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, włączone zostały do sił Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Głównym zadaniem zespołów jest transport chorych pacjentów pomiędzy szpitalami oraz z domów pacjentów do szpitali i z powrotem.

Żołnierze przewożą również pacjentów zarażonych lub podejrzanych o zarażenie się koronawirusem COVID-19 do szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie - Koźlu. Takie zadania realizowane są z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Jak informuje dowódca zespołu medycznego: – Na takie wyjazdy ubieramy się w specjalne kombinezony IZOB (Indywidualne Zestawu Ochrony Biologicznej) oraz specjalne maseczki z filtrem FFP3. Po całej akcji wracamy do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i tam następuje dekontaminacja karetki, my natomiast rozbieramy się z kombinezonów, wkładamy je do specjalnych worków, a następnie do kontenera na odpady niebezpieczne.