Dar życia od żołnierzy

– Udział każdej osoby w akcji jest indywidualnym i bezinteresownym działaniem, niezwykle istotnym dla osób potrzebujących pomocy, szczególnie w obecnej sytuacji. To wyraz społecznej odpowiedzialności, dlatego cieszę się, że akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród żołnierzy. Dziękuję wszystkim za udział i podzielenie się tym, co mają najcenniejsze – podkreśla I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych generał broni pilot Jan Śliwka.

Każda kropla krwi ratuje ludzkie życie. Odpowiadając na apel żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej DGRSZ oraz jednostek podległych przyłączyli się licznie do akcji krwiodawstwa.

Na terenie 5 pułku chemicznego, akcja oddawania krwi została zorganizowana w oparciu o mobilne laboratorium – ambulans RCKiK Katowice.

Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych również podzielili się darem życia. Akcja odbyła się etapami, we wtorek 24 marca oraz w czwartek 26 marca br. W tym czasie krew oddało 40 żołnierzy. W jednostce na Bukówce, akcje HDK organizowane są cyklicznie. Przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych prężnie działa Klub 500 Honorowych Dawców Krwi, na rzecz którego żołnierze oddali prawie 2500 litrów tego cennego leku.

Żelazna Dywizja także odpowiedziała na apel szpitali. W rezultacie akcji w 18 DZ udało się zebrać prawie 140 litrów krwi. „311 żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej oddało łącznie 139.950 ml krwi. Jest to nasza odpowiedź na apel o udział w akcjach krwiodawstwa w związku ze zmniejszającą się liczbą krwiodawców oraz topniejące zapasy krwi” – mówi rzecznik prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej, mjr Przemysław Lipczyński. Akcja przeprowadzona została w całej Polsce, w 11 garnizonach wojskowych, w których stacjonują jednostki „Żelaznej Dywizji”. Uczestniczyli w niej żołnierze z wszystkich jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej: 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 18 Pułku Logistycznego oraz 18 Batalionu Dowodzenia. Siedlce, Łomża, Lublin, Rzeszów, a nawet Kłodzko, to tylko niektóre miejscowości, w których żołnierze oddawali w środę krew.

30 marca rozpoczęła się marynarska akcja krwiodawstwa. Marynarze oddają honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdyni Redłowie. Akcję, która potrwa do piątku (3 kwietnia) koordynuje prezes Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni kmdr ppor. Waldemar Żyłów. Marynarze gdyńskiej Flotylli systematycznie oddają ją honorowo, by ratować ludzkie życie. Tylko w tym roku przekazali placówkom zdrowia ponad 18 litrów tego cennego daru serca.

Akcję krwiodawstwa „Ramię w Ramię” przeprowadzono również w garnizonie Dęblin. Organizatorzy - Lotnicza Akademia Wojskowa, oraz 2 Lubelska Brygady Obrony Terytorialnej przy wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, zebrali ponad 32 litry krwi. W wydarzeniu, które odbyło się 25 marca wzięło udział 69 osób, w tym podchorążowie i kadra Akademii oraz żołnierze z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Tekst: WDK DG RSZ