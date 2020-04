Terytorialsi z Inowrocławia pomagają w Nakle i Szubinie

Nasza obecność, wsparcie i pomoc w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie, jak również w Inowrocławiu jest istotnym elementem wspierania lokalnej społeczności i jednym z głównych obszarów działań w walce z koronowirusem - podkreśla ppłk Dariusz SZYPURA, dowódca 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu.

Terytorialsi z Inowrocławia każdego dnia wspierają działalność szpitali, między innymi w Inowrocławiu, Nakle, czy Szubinie. Ich główne zadania to pomiar temperatury ciała wszystkim tym, którzy przybywają do placówki medycznej oraz wsparcie służb sanitarnych. - Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel - opanowanie i ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. W ramach operacji „Odporna wiosna” terytorialsi edukują również osoby przybywające do placówek, w szczególności osoby starsze powyżej 65 roku życia - zaznacza ppłk Dariusz SZYPURA. - To trudny egzamin wytrwałości i wrażliwości społecznej. Wierzę, że zdamy go celująco – podsumowuje ppłk Dariusz SZYPURA.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają personel medyczny i sanitarny w walce z koronowirusem. Działania te to jeden z głównych obszarów prowadzonej przez WOT od blisko dwóch tygodni operacji „Odporna wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych.