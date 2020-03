Medycy WOT kontra COVID-19

– W naszej formacji służą ochotnicy z wielu grup zawodowych. Są wśród nas także wykwalifikowane pielęgniarki, ratownicy medyczni czy diagności laboratoryjni. Teraz ci, którzy na co dzień nie są zaangażowani w czynny udział w walkę z COVID-19 w placówkach medycznych, zostali zaangażowani do działania w ramach „Odpornej wiosny” – mówi szer. Aneta Trzcińska z 13 Śląskiej Brygady OT, a także pielęgniarka i wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Operacja „Odporna wiosna” to odpowiedź żołnierzy wojsk obrony terytorialnej na zagrożenia związane z rozprzestrzeniającym się koronowirusem. W ramach akcji terytorialsi opiekują się kombatantami , transportują żywność dla podopiecznych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritasu, a psychologowie z formacji udzielają wsparcia osobom przebywającym w kwarantannie i izolacji. Żołnierze WOT zostali także skierowani do pomocy medykom.

REKLAMA

Jakie zadania wykonują terytorialsi? Szer. Trzcińska wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o pobieranie wymazów od osób, które miały styczność z osobami chorymi na COVID-19, wróciły z zagranicy lub mają objawy świadczące o tym, że są nosicielami koronawirusa. – Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zgłaszają koordynatorom WOT potrzebę wsparcia, a następnie dowódca jednostki kieruje żołnierzy w dany rejon – wyjaśnia.

Żołnierze za pomocą specjalnych zestawów do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych pozyskują wymaz z nosogardła badanej osoby. Następnie taką próbkę transportują do laboratorium, gdzie jest ona analizowana. Pobrany przez terytorialsów materiał jest przewożony w specjalnym pojemniku wypełnionym lodem, tak aby przez cały czas znajdował się w niskiej temperaturze, mniej więcej od 3 do 5 stopni Celsjusza. Zestaw transportowy, którego używają żołnierze, jest wcześniej przygotowany, odpowiednio opisany i oznaczony przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

Terytorialsi z 12 WBOT wspierają szpital w Wągrowcu. Mierzą temperaturę i pomagają przy preselekcji pacjentów we wcześniej przygotowanych przez żołnierzy namiotach.

Jak podkreśla szer. Trzcińska, bardzo ważne jest to, aby cały proces odbył się zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i obowiązujących procedur. – Niewłaściwe pobranie materiału może spowodować, że wynik badania będzie zafałszowany. W walce o zdrowie i życie osób, którymi się opiekujemy, nie ma ani miejsca, ani czasu na popełnianie błędów, dlatego do działania została wyselekcjonowana wykwalifikowana i przeszkolona grupa specjalistów – podkreśla. Dodaje także, że każdy żołnierz przed przystąpieniem do pracy musiał ukończyć specjalistyczne szkolenia w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej oraz w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Prestiż munduru

Terytorialsi zajmują się również transportem środków ochrony indywidualnej (ŚOI) do szpitali, część z nich pomaga też przy ich produkcji, m.in. w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych. Ale to nie wszystko. Żołnierze objęli opieką bliskich tych, którzy na co dzień walczą o życie innych – pielęgniarek, lekarzy czy ratowników medycznych. – W związku z epidemią koronawirusa pracownicy placówek medycznych spędzają wiele godzin w pracy. Czasem, na przykład z powodu nieodpowiedzialnego zachowania pacjentów chociażby zatajenia informacji o kontaktach z osobami zarażonymi COVID-19, są też zmuszeni pozostać w szpitalnej kwarantannie. Ich rodziny w tej sytuacji nie mogą zostać pozostawione same sobie – mówi szer. Trzcińska. – Żołnierze WOT pozostają w gotowości, aby pomagać bliskim pielęgniarek, lekarzy, ratowników. Mogą dostarczyć im niezbędne leki, zrobić zakupy czy zorganizować transport – dodaje. Każdy, kto chciałby skorzystać z takiego wsparcia, powinien wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Taka informacja trafi do brygady WOT, która stacjonuje w danym rejonie.

Podczas wykonywania zadań związanych z walką z wirusem, terytorialsi korzystają ze środków ochrony indywidualnej: rękawiczek, maseczek, a w razie konieczności, także z kombinezonów ochronnych. – Nasi żołnierze są nieustannie uczulani na kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa. Musimy o nie dbać, bo tylko zdrowi będziemy mogli pomagać innym – podkreśla szer. Trzcińska.

Żołnierze Wojska Polskiego zostali zaangażowani do działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa kilkanaście dni temu. Dzisiaj w tej akcji bierze udział 5007 wojskowych, zarówno z wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej. 638 z nich, ramię w ramię z policjantami i pogranicznikami, patroluje tereny przygraniczne i kontroluje podróżnych. Jak poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, dzięki temu tylko ostatniej nocy udało się zatrzymać 24 osoby, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę.