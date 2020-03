Pomoc psychologiczna dla pracowników służb publicznych i ich rodzin

Jako Fundacja od 10 lat staramy się uzmysławiać społeczeństwu, jak ważna jest praca tych służb. Każdego dnia pomagamy dzieciom, których rodzice zginęli lub doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu, podczas pełnienia służby. – mówi Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami. – Uruchomienie tej infolinii jest naturalną konsekwencję pełnionej przez nas misji i odpowiedzialności za naszych beneficjentów. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pomóc i przynieść ulgę zarówno pracownikom służb, które każdego dnia walczą z koronawirusem, jak i ich bliskim.

Aby skontaktować się z psychologiem należy zadzwonić w godzinach 10.00 -13.00 na nr 506 003 314.

Porady udzielane są wg następującego harmonogramu:

• poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);

• wtorek: Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);

• środa: Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) – tylko osoby dorosłe;

• czwartek: Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);

• piątek: Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).

Skorzystać można również z kontaktu elektronicznego:

• poniedziałek: Maja Hain - psycholog@kwpsp.olsztyn.pl;

• wtorek: Jakub Góźdź - jgozdz@straz.kielce.pl;

• środa: Natalia Grzeszczuk - n.grzeszczuk@ron.mil.pl – tylko osoby dorosłe;

• czwartek: Anna Kubicka - akubicka@mazowsze.straz.pl;

• piątek: Cezary Dobrodziej - cdobrodziej@kgpsp.gov.pl.

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od blisko 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom, strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji

aż do zakończenia przez nie nauki, do 25 roku życia. Dzięki działalności Fundacji, dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 255 dzieci. Więcej o Fundacji Dorastaj z Nami www.dorastajznami.org

