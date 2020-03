Aplikacja ułatwi działania terytorialsom

Jak wyjaśnia płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa WOT, żołnierze formacji dostarczają kombatantom i osobom przebywającym w kwarantannie leki oraz jedzenie, transportują też paczki z żywnością dla podopiecznych miejskich ośrodków pomocy społecznej czy Caritasu. – Do tej pory każda instytucja potrzebująca naszego wsparcia kontaktowała się telefonicznie z koordynatorem danej brygady, który następnie kierował w odpowiedni rejon żołnierzy. Teraz, dzięki aplikacji, cała procedura jest znacznie prostsza i krótsza – zaznacza.

Korzystając z aplikacji, która została udostępniona różnym instytucjom, ich pracownicy mogą zgłosić potrzeby podopiecznych za pomocą specjalnego elektronicznego formularza. Ten natychmiast trafi do koordynatorów z brygad OT, a oni skierują żołnierzy do konkretnych działań w danym rejonie. Przebieg realizacji zadania będzie można śledzić w aplikacji. – Największymi sprzymierzeńcami koronawirusa są osoby nieprzestrzegające reżimu sanitarnego oraz biurokraci. Aplikacja skutecznie ogranicza możliwości działania tych drugich, na dodatek przekładając się na szybkość działania. Podchorążowie WAT dobra robota! – chwalił pracę studentów gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Terytorialsi 10 ŚBOT we współpracy z Caritas Polska Kielce przewożą żywność. W najbliższych dniach żołnierze rozwiozą ją do potrzebujących.

Operacja „Odporna wiosna”, to nie jedyne działania wojsk obrony terytorialnej na rzecz walki z epidemią koronawirusa. Terytorialsów zmobilizowano do gotowości już kilkanaście dni temu. Od tego czasu każdy z żołnierzy WOT musi liczyć się z tym, że dostanie wezwanie do służby i – w zależności od specjalizacji – w ciągu 6 lub 12 godzin będzie musiał stawić się w jednostce. Do tej pory, terytorialsi zostali zaangażowani między innymi do wspierania działań Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na 14 lotniskach pomagali przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski, wspierali także pograniczników przy kontrolowaniu przejść granicznych. Cały czas stawiają się również w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, gdzie honorowo oddają krew.