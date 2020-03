Kolejne zadania w walce z koronawirusem

Żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej realizują kolejne zadanie zawiązane z walką z koronawirusem. Na terenie województwa opolskiego wspierają funkcjonariuszy policji w kontrolowaniu osób poddanych kwarantannie domowej.

Każdego dnia grupa żołnierzy z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wraz z funkcjonariuszami policji kontroluje osoby poddane kwarantannie domowej. Żołnierze najpierw stawiają się na komisariatach w Kędzierzynie - Koźlu, Strzelcach Opolskich, Namysłowie, Krapkowicach, Prudniku i Głubczycach, a następnie wraz z policjantami ruszają do wyznaczonych miejsc kwarantanny. Podczas kontroli ani żołnierze, ani policjanci nie wchodzą do mieszkań. Kontaktują się z mieszkańcami przez telefon i proszą o podejście do okien, aby mogli zweryfikować rzeczywisty stan domowników w lokalu. Taka wizyta jest również okazją do upewnienia się, jaki jest stan zdrowia osób objętych kwarantanną oraz czy nie potrzeba udzielić tym osobom jakiejś dodatkowej pomocy.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik