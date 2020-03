Akademia Marynarki Wojennej w akcji zostań w domu

Zostańcie w domu - apeluje Akademia Marynarki Wojennej. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem, musimy ograniczyć przemieszczanie się. Tu rozwiązaniem jest po prostu pozostanie w domu. O to apelujemy i prosimy wszystkich.

W uczelni zostały wprowadzone liczne obostrzenia. Między innymi do pracy przyjeżdża minimalna ilość kadry i pracowników niezbędna do zapewnienia funkcjonowania AMW. Natomiast podchorążowie nie mogą opuszczać terenu uczelni. W ten sposób jak najdłużej chcemy utrzymywać gotowość do podjęcia działań i pomocy społeczeństwu. Obecnie 18 podchorążych wspiera działania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. My trzymamy wachtę. Wy zostańcie w domach!

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt