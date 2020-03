Terytorialsi nie stracą dodatku

Żołnierze terytorialnej służby wojskowej zachowają prawo do dodatku za gotowość bojową także wtedy, gdy zaplanowane wcześniej szkolenie – z powodu sytuacji kryzysowej – zostanie odwołane przez szefa MON lub dowódcę WOT. Warunkiem jest pozostawanie w stałej gotowości do wykonywania zadań kryzysowych. Projekt rozporządzenia dotyczy ponad 20 700 terytorialsów.

Aby ograniczyć epidemię wirusa COVID-19, Ministerstwo Obrony Narodowej zawiesiło naukę w akademiach wojskowych, a także szkolenia rezerwistów i niektóre zaplanowane ćwiczenia. Również w wojskach obrony terytorialnej zrezygnowano z odbywających się weekendowych, dwudniowych szkoleń terytorialsów. – Sytuacja wymusiła zawieszenie przedsięwzięć, które wiążą się z występowaniem skupisk ludzkich. Należy do nich terytorialna służba wojskowa, pełniona w jednostce wojskowej, w zwartym pododdziale, z dużą częstotliwością kontaktów interpersonalnych. Generuje to wysokie ryzyko infekcji – wyjaśniają przedstawiciele MON.

Obecne przepisy zakładają, że terytorialsi, którzy nie biorą udziału w szkoleniach, nie otrzymają comiesięcznego dodatku za gotowość bojową. Wynosi on 365 zł (to 10 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, po podwyżce wynagrodzeń w kwietniu dodatek wzrośnie do 411 zł). Aby dodatek można było wypłacić, żołnierz TSW musi bowiem odbyć w miesiącu co najmniej dwa dni służby w jednostce.