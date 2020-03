Proobronni na froncie walki z COVID-19

– Tylko w siedmiu największych organizacjach mamy blisko 10 tysięcy członków. Spora część z nich zaangażowała się obecnie w działania związane ze zwalczaniem koronawirusa, robią to nawet bez naszego udziału. Inni pozostają w gotowości do takiego współdziałania – mówi gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura. W akcjach wsparcia biorą udział m.in. członkowie związków strzeleckich, stowarzyszenia Legia Akademicka , Związku Polskich Spadochroniarzy, Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, stowarzyszenia obronnego FIA i ObronyNarodowej.pl – Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej.

W walkę z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zaangażowani są nie tylko żołnierze i funkcjonariusze innych służb . „Na froncie” stanęli też członkowie organizacji proobronnych z całej Polski. Ich działania koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” . Na co dzień, na podstawie podpisanych porozumień z MON, współpracuje ono z 75 takimi organizacjami.

REKLAMA





Pomoc dla seniorów

Już kilka dni temu członkowie tych stowarzyszeń rozpoczęli tworzenie bazy wolontariuszy, których zadaniem jest wsparcie seniorów, kombatantów i osób potrzebujących. Pomoc polega m.in. na robieniu niezbędnych zakupów, w tym produktów spożywczych, chemicznych i leków. – Obecnie lokalni koordynatorzy prowadzą takie działania w 33 miastach w Polsce, w tym w Białymstoku, Warszawie, Olsztynie i Gdańsku. Chętni cały czas mogą się zgłaszać, bo potrzeby stale rosną – mówi Damian Duda ze stowarzyszenia Legia Akademicka, koordynator inicjatyw organizacji proobronnych.

Fot. Związek Strzelecki "Strzelec" OSW, JS 3056 Jelcz-Laskowice

To nie jedyne wsparcie oferowane przez proobronnych. W Lublinie na przykład działa specjalna ekipa ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która oferuje dezynfekcję miejsc potencjalnego ryzyka. – Zbieramy obecnie fundusze na niezbędne środki potrzebne do odkażania, bo planujemy takie zespoły dezynfekcyjne powołać w każdym województwie. Będą one do dyspozycji władz samorządowych, w razie np. konieczności odkażania miejsc użyteczności publicznej – mówi Damian Duda.

Maseczki i krwiodawstwo

Członkowie organizacji proobronnych zaangażowali się także w szycie niezbędnych dla służb medycznych maseczek. Akcję taką rozpoczęła wczoraj Jednostka Strzelecka 4051 z Włocławka. Do udziału w niej zostały zaproszone lokalne społeczności oraz koła gospodyń wiejskich z Włocławka i okolic. – Zgłosiło się już kilkudziesięciu wolontariuszy. Na potrzeby włocławskiego szpitala będą oni szyć maseczki według standardów i wykrojów przekazanych nieodpłatnie przez firmę z Płocka – mówi Damian Duda.

Fot. JS 4051 Włocławek

Zakup pierwszej partii niezbędnego materiału, która wystarczy na wyprodukowanie kilku tysięcy sztuk maseczek ochronnych, sfinansowali członkowie Jednostki Strzeleckiej 4051 oraz Koła Łowieckiego nr 224 „Ponowa”. Potrzeby szpitala są jednak dużo większe, stąd proobronni zwracają się z prośbą o finansowe wsparcie zakupu niezbędnych materiałów (specjalne subkonto do wpłat: MBank: 52 1140 2004 0000 3602 7580 6411).

W ramach wsparcia służby zdrowia proobronni apelują też o oddawanie krwi i wsparcie regionalnych centrów krwiodawstwa. Zrobić to może każdy, kto ma ukończone 18 lat, nie ma objawów infekcji i jest zdrowy, nie przebywał w ciągu ostatnich kilkunastu dni za granicą i nie miał kontaktu z osobami z potwierdzonym zakażeniem (lista centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i dane kontaktowe na stronie: https://krwiodawcy.org/gdzie-mozna-oddac-krew).

Zostań w domu

Proobronni włączyli się również w ogólnopolską akcję „Zostań w domu” i na różne sposoby starają się urozmaicić wolny czas tym, którzy spędzają go w odosobnieniu. Kilka dni temu ruszyli z akcją „Home challenge – podejmij wyzwanie”. – To szereg zadań do samodzielnego wykonania. Są związane ze sportem, literaturą, edukacją, a także wojskiem. Mają na celu nie tylko walkę z nudą, ale też np. wzmocnienie sprawności fizycznej, nadrobienie zaległości edukacyjnych czy książkowych i zdobycie nowych informacji o wojsku – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Zadania są publikowane co dwa dni, a uczestnicy muszą jak najszybciej odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Pierwszych 10 osób, które prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma po jednym punkcie. Ci, którzy w dziesięciu kolejnych zadaniach zdobędą ich najwięcej, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Jak dotąd wśród zadań, z którymi dotychczas mierzyli się uczestnicy, były pompki, opisanie i zachęcenie do zwiedzenia dowolnego muzeum wojskowego, a także zagadka detektywistyczna.

Zajęcia on-line z edukacji obronnej w szkołach CN-B FENIKS.

Z myślą o uczniach klas mundurowych i wszystkich zainteresowanych tematyką wojskowości został też uruchomiony specjalny kanał na YouTubie, prowadzony przez członków organizacji probronnych. Każdego dnia są na nim publikowane różne filmy szkoleniowe. Zainteresowanie jest spore, a chętni wzięli już udział m.in. w szkoleniu medycznym, edukacji wojskowej czy zajęciach poświęconych rozkładaniu broni krótkiej.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jego głównym zadaniem jest opracowanie koncepcji optymalizacji procesu rekrutacji w siłach zbrojnych. Biuro jest kontynuatorem realizowanych wcześniej przez Biuro do Spraw Proobronnych programów, m.in. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziały Przygotowania Wojskowego”, „Legia Akademicka” oraz „Paszport”. To właśnie ten ostatni projekt przeznaczony jest dla organizacji proobronnych. Od 2017 roku w rocznym cyklu szkoleniowym skorzystało z niego blisko 40 organizacji i stowarzyszeń. W 2020 roku Biuro planuje w ramach „Paszportu” przeszkolić 500 proobronnych.