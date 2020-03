Zawody strzeleckie w PKW Łotwa

Na strzelnicy poligonowej w Adazi 17 marca odbyły się zawody o puchar dowódcy PKW w strzelaniu indywidualnym z pistoletu wojskowego oraz z karabinka.

W obu konkurencjach do zawodów przystąpiło dwadzieścia czteroosobowych zespołów. Z pistoletu wojskowego żołnierze strzelali do tarcz oddalonych na odległości 25 metrów, zaś odległość strzelającego do tarczy z karabinka wynosiła 100 metrów. Strzelanie kwalifikacyjne poprzedziły trzy strzały próbne, po których każdy oddał dziesięć strzałów ocenianych. Po sprawdzeniu i podsumowaniu wyników przez komisję sędziowską, wyłoniono dwóch najlepszych strzelców oraz dwa najlepiej strzelające zespoły. Najlepszy strzelec z pistoletu wojskowego uzyskał 87 punktów, a z karabinka 97 punktów.

W kwalifikacji zespołowej w strzelaniu z pistoletu wojskowego zwycięska drużyna uzyskała 306 punktów, a w strzelaniu zespołowym z karabinka 371 punktów.Zawody oprócz współzawodnictwa dały żołnierzom możliwość sprawdzenia sięi podtrzymania swoich umiejętności strzeleckich. Były również okazją dla 40 strzelców do uzyskania Wojskowej Odznaki Strzeleckiej.